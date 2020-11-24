Чем особенный гардероб героини сериала "Ход королевы" Бет Хармон: названы главные изюминки

Гардероб главной героини популярного мини-сериала "Ход королевы" Бет Хармон заслуживает отдельного внимания. Ведь он выглядит очень лаконично и может выступить наглядным пособием по истории моды середины прошлого века.

Кроме того, гардероб Бет помогает лучше узнать ее, пишет "Harper’s Bazaar".

Она внимательно следит за модой

В начале 60-х Бет Хармон носит приталенные платья с пышными юбками в духе New Look – именно так в то время выглядели американки.

Знаменитые А-образные силуэты и длина мини в духе Пьера Карлена и Андре Куррежа войдут в моду лишь ближе к середине декады – тогда же, когда и появятся в гардеробе главной героини. Как и брюки, которые стали гендерно-нейтральными примерно в 1966 году, когда Ив Сен-Лоран впервые выпустил свой le smoking, а вторая волна феминизма начала набирать обороты.

Гардероб главной героини сериала "Ход королевы" заслуживает отдельного внимания "Harper’s Bazaar"

Гардероб главной героини сериала "Ход королевы" заслуживает отдельного внимания "Harper’s Bazaar"

Гардероб главной героини сериала "Ход королевы" заслуживает отдельного внимания "Harper’s Bazaar"

Ее стиль эволюционирует вместе с ней

Бет Хармон врывается в мир шахматных соревнований и открывает для себя моду начала 60-х с ее подчеркнуто женственными силуэтами. Носить брюки-капри, короткие платья и пальто-трапеции ей приходится не только из-за желания соответствовать духу времени, но и по причине стремительного личного взросления.

В каждом использованном образе на самом деле "зашиты" скрытые знаки и символы. Например, клетка как повторяющийся паттерн. В общей сложности Аня Тейлор-Джой появляется на экране в клетчатой одежде целых 17 раз. А этот рисунок призван повторять шахматную доску.

Гардероб главной героини сериала "Ход королевы" заслуживает отдельного внимания "Harper’s Bazaar"

Гардероб главной героини сериала "Ход королевы" заслуживает отдельного внимания "Harper’s Bazaar"

Гардероб главной героини сериала "Ход королевы" заслуживает отдельного внимания "Harper’s Bazaar"

Гардероб главной героини сериала "Ход королевы" заслуживает отдельного внимания "Harper’s Bazaar"

Как сообщал OBOZREVATEL, сериал "Ход королевы" стал самым популярным художественным мини-сериалом на платформе Netflix – за первые 28 дней шоу посмотрели 62 млн пользователей.