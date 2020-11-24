Чем особенный гардероб героини сериала 'Ход королевы' Бет Хармон: названы главные изюминки

Гардероб главной героини популярного мини-сериала "Ход королевы" Бет Хармон заслуживает отдельного внимания. Ведь он выглядит очень лаконично и может выступить наглядным пособием по истории моды середины прошлого века.

Кроме того, гардероб Бет помогает лучше узнать ее, пишет "Harper’s Bazaar".

В начале 60-х Бет Хармон носит приталенные платья с пышными юбками в духе New Look – именно так в то время выглядели американки.

Знаменитые А-образные силуэты и длина мини в духе Пьера Карлена и Андре Куррежа войдут в моду лишь ближе к середине декады – тогда же, когда и появятся в гардеробе главной героини. Как и брюки, которые стали гендерно-нейтральными примерно в 1966 году, когда Ив Сен-Лоран впервые выпустил свой le smoking, а вторая волна феминизма начала набирать обороты.

Бет Хармон врывается в мир шахматных соревнований и открывает для себя моду начала 60-х с ее подчеркнуто женственными силуэтами. Носить брюки-капри, короткие платья и пальто-трапеции ей приходится не только из-за желания соответствовать духу времени, но и по причине стремительного личного взросления.

В каждом использованном образе на самом деле "зашиты" скрытые знаки и символы. Например, клетка как повторяющийся паттерн. В общей сложности Аня Тейлор-Джой появляется на экране в клетчатой одежде целых 17 раз. А этот рисунок призван повторять шахматную доску.

Как сообщал OBOZREVATEL, сериал "Ход королевы" стал самым популярным художественным мини-сериалом на платформе Netflix – за первые 28 дней шоу посмотрели 62 млн пользователей.