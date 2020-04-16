Чарли Чаплин родился 131 год назад: красавица-внучка легендарного комика тоже стала известной актрисой

Алина Мельник Кино 06:22, 16.04.2020

Ровно 131 год назад, 16 апреля 1889 года родился легендарный актер Чарли Чаплин. Он был классиком эры немого кино, трижды награжденным премией "Оскар".

Кроме того, Чаплин был признан одним из лучших комиков в истории мирового киноискусства. Примечательно, что одна из наследниц актера, его 33-летняя внучка Уна Чаплин, также стала известной актрисой. Подробнее о ней и о том, как она выглядит, расскажет OBOZREVATEL.

Внучка Чарли Чаплина Уна Чаплин
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Уна Кастилья Чаплин – известная испанская актриса. Она родилась 4 июня 1986 года в Мадриде. Ее мать – дочь Чарли Чаплина, актриса Джеральдина Чаплин; отец – кинематографист Патрисио Кастилья.

Уну назвали в честь ее бабушки Уны О’Нил – последней жены Чарльза Чаплина, дочери нобелевского лауреата по литературе Юджина О’Нила.

В 2007 году Уна Чаплин окончила Королевскую академию драматического искусства.

Уна Чаплин и ее родители
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В 2007 году она сыграла в эпизоде сериала "Призраки", а в 2014-м была номинирована на премию "Гильдии киноактеров США" в категории "Лучший актерский состав в драматическом сериале" за роль в сериале "Игра престолов".

Также Уна Чаплин снялась в фильмах "Дружба и никакого секса?", "В воздухе", "Чистилище", "Дальняя дорога", сериалах "Табу", "Черное зеркало" и других.

Внучка Чарли Чаплина Уна Чаплин
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Внучка Чарли Чаплина Уна Чаплин
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В 2020 году должна состояться мировая премьера фильма "Аватар – 2" с участием актрисы.

Сегодня стройная Уна Чаплин (ее рост – 170 см при весе 52 кг) активно снимается в фотосессиях для мировых печатных изданий, появляется на кинопремьерах и выставках.

Внучка Чарли Чаплина Уна Чаплин
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Внучка Чарли Чаплина Уна Чаплин
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Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как проходила первая церемония "Оскар": провели за 15 минут, премию получал Чаплин.

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Кино

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