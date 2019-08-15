Cериал "Новый Папа" 2019: когда выйдет, трейлер, смотреть онлайн

В 2016 году вышел смелый сериал под названием "Молодой Папа", который показывал жизнь Ватикана изнутри.

Все десять эпизодов оказались донельзя успешными, и создатель сериала Паоло Соррентино объявил, что эта тема получит свое продолжение в новом сериале под названием "Новый Папа".

Когда выйдет сериал "Новый Папа" 2019?

Мировая премьера сериала состоится в ноябре 2019 года, более точной информации пока что нет. В сезоне будет восемь часовых эпизодов.

Съемки начались осенью в 2018 году в Италии и неизвестно, закончились они уже или нет.

О чем был первый сезон сериала "Молодой Папа"?

Ленни Белардо – неприметный священник сорока семи лет, который вырос под присмотром сердобольной монахини Мэри. Подобрав когда-то маленького, одинокого и покинутого всеми мальчика, она сделала все, чтобы вырастить из него достойного человека, услужливого сына божьего.

В первой же серии Белардо получает завидный пост в Ватикане и становится Папой Пием Тринадцатым. За эту должность соревновались многие, в том числе и очень влиятельные люди. На кандидатуре Ленни настоял Анджело Войелло, государственный секретарь Ватикана, который хотел иметь возможность влиять на этого человека, диктовать ему свою волю. Белардо ведь еще так молод, неопытен и совершенно не амбициозен.

Но герой буквально сразу же доказывает, что не собирается становиться жертвой манипуляций, и будет использовать полученную власть так, как сам посчитает нужным. Белардо оказывается человеком свободолюбивым, тщеславным и своенравным. Такого никому не хочется видеть в должности управляющего.

Пока кланы объединяются для того, чтобы вынудить Ленни прекратить нововведения и добровольно покинуть пост, и строят свои козни, сам Пий Тринадцатый с упоением воюет с гомосексуализмом, педофилией, интригами, и прочими проблемами, на которые слишком долго закрывали глаза его предшественники…

О чем будет сериал "Новый Папа" 2019?

Паоло Соррентино принципиально отказывается говорить о сюжете сериала-продолжения, и требует того же самого от актеров, с которыми работал над этим проектом. Режиссер посетил кинофестиваль "Послание к человеку", который проходил в Санкт-Петербурге, и там заявил, что хочет оставить все подробности при себе, а задача зрителей – ждать и доверять.

Но с самого начала, еще в октябре 2016 года, когда Соррентино объявил о сериале "Новый папа", было ясно, что это будет самостоятельная история, лишь косвенно связанная с сюжетом "Молодого папы". Создатель заявил, что сериалы можно будет смотреть отдельно друг от друга, настолько они будут разными по своему наполнению.

Где смотреть сериал "Новый Папа"?

Учитывая успех сериала "Молодой Папа", сериал-продолжение наверняка купит сервис HBO, поэтому люди, знающие английский язык, могут приобрести себе подписку сразу после премьеры.

Если "Новый папа" появится на HBO, то и на Амедиатеке появится, причем в высоком качестве и профессиональном русском переводе. Тоже довольно-таки комфортный вариант.

Спустя какое-то время после премьеры его наверняка может будет найти на сайтах бесплатных онлайн-кинотеатров.

Кто снял сериал "Новый Папа"?

Создатель сериала Паоло Соррентино, итальянский кинорежиссер и сценарист, известный такими фильмами, как "Изумительный", "Где бы ты ни был", "Великая красота", очень популярными в Италии.

В сценарную группу так же вошли Умберто Контарелло ("Ты и я", "Страсть"), с которым Соррентино работает на регулярной основе уже много лет, и Стефан Бисес ("Дон Корлеоне", "Легкая жизнь").

Кто выступит продюсерами проекта пока неизвестно.

Трейлер сериала "Новый Папа"

Официального трейлера к сериалу "Новый папа" пока что нет, но вы можете освежить воспоминания о первом сезоне и посмотреть этот ролик:

Актерский состав

Сильнее всего поклонники, привязавшиеся к образу Джуда Лоу, были взволнованы перестановками в касте. Появится ли герой Ленни Белардо или же придется попрощаться с ним навсегда? А что насчет Дайан Китон (сестра Мэри), Сильвио Орландо (Анджело Войелло), Хавьера Камара (Бернардо Алонсо Гутьеррес), и прочих привычных лиц?

На пресс-конференции в Санкт-Петербурге режиссер Соррентино порадовал многих новостью о том, что Джуд Лоу совершенно точно вернется в продолжении этой истории, хоть и не будет больше исполнителем главной роли. Насчет других актеров из "Молодого папы" он не обмолвился.

Главная роль, судя по всему, достанется Джону Малковичу ("Империя солнца", "Чемпион", "Опасные связи"). Его участие подтверждено режиссером официально на той же конференции. Также он заявил, что Мэрилин Мэнсон ("Шоссе в никуда") и Шэрон Стоун ("Основной инстинкт") сыграли эпизодические роли в сериале.

В инстаграме Соррентино так же писал, что роль получила русская актриса Юлия Снигирь ("Кровавая барыня").

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