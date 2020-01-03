"Будут давать пятнаху за экстремизм?" В сети разогнали "зраду" из-за мультика "Король Осел"

В сети разгорелся скандал из-за мультика "Король осел", который сняли с проката в украинских кинотеатрах. Так, многие заявили, что ленту перестали показывать из-за президента Украины Владимира Зеленского, над которым якобы шутят в мультике.

Оказалось, что "Король осел" сняли с проката спустя две недели из-за его непопулярности.

"Король осел" Кадр из мультика

Главный герой картины – осел Мангу поверил в свое призвание и захотел стать президентом. Во время выборов в своей стране он получил бешеную народную привязанность и становится главой государства. Жители называют осла "народным кандидатом" и слепо верят его обещаниям.

В сети начали сравнивать главного героя мультика и Владимира Зеленского. Именно это посчитали причиной снятия фильма с проката.

"А тем, кто успел посмотреть будут давать пятнаху за экстремизм, как давали за шины в багажнике в 2014?", – написал пользователь сети Ярослав Билык.

"Вот это ты повелся на хр*нь. Две недели свои открутился и вышел, как любой другой не ААА-тайтл", – отметил другой пользователь.

Как ранее писал OBOZREVATEL, худшим фильмом 2019 года признали мультфильм "Стражи Арктики" Аарона Вудли. По мнению критиков, ленту загубил плохой состав актеров озвучивания, которых вряд ли узнает целевая аудитория.

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