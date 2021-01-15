"Бриджертоны": что известно о нашумевшем сериале и будет ли второй сезон

Мини-сериал "Бриджертоны", который рассказывает о влиятельном английском семействе, спровоцировал ажиотаж в сети. Лента вышла 25 декабря на Netflix и сразу же вошла в пятерку самых популярных премьер стримингового-сервиса.

Так, у кинокартины уже более 63 миллионов просмотров, а зрители продолжают горячо обсуждать исполнителей главных ролей и захватывающий сюжет. В связи с этим OBOZREVATEL рассказывает о чем сериал "Бриджертоны", а также предлагает узнать, будет ли второй сезон.

Действие сюжета разворачивается в начале XIX века, в эпоху Регентства в Великобритании. В центре внимания – достаточно уважаемая в обществе семья Бриджертонов. Старшая дочь семейства, Дафна Бриджертон, уже повзрослела и родители решают, что самое время ей подумать о замужестве. Дафна начинает поиски жениха, но все ее потенциальные возлюбленные не впечатляют ее.

После очередной неудачи, пребывая в состоянии апатии и уверенности, что она так и останется старой девой, в ее жизни появляется герцог Гастингс. И хотя изначально отношения Дафны и герцога больше напоминают неприязнь, чем симпатию, очень скоро эти двое понимают, что могут быть полезны друг другу. Дафну Бриджертон озаряет гениальная идея, как она может выполнить требования родителей.

Роль Дафны в сериале играет 25-летняя британская актриса Фиби Дайневор. Главным красавчиком проекта стал Реге Пейдж, сыгравший обаятельного герцога Гастингса. Также в сериале сыграла Рут Геммел (в роли главы семейства леди Вайолет), Джонатан Бейли (старший сын леди Вайолет – Энтони).

Официально ни стриминговая-платформа Netflix, ни авторы сериала "Бриджертоны" пока ничего не говорили о втором сезоне. Однако известно, что ранее создатель ленты, которая была снята по одноименной серии романов Джулии Куинн – Ван Дузен – заявлял, что хотел бы адаптировать все восемь книг.

Кроме того, как отмечает издание Harper’s Bazaar, производство второго сезона "Бриджертонов" было замечено в списках на Production Weekly в начале прошлого года, а съемки должны были начаться летом – до того, как пандемия сорвала планы. По словам инсайдеров, это может означать то, что работу над новыми сериями вскоре все-таки начнут.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 января на стриминговом сервисе Netflix вышел научно-фантастический боевик Outside the Wire ("Вне провода"). Это первый оригинальный фильм платформы, который доступен с украинской озвучкой и субтитрами одновременно.