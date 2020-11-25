Брат принцессы Дианы назвал нашумевший сериал "Корона" ерундой и выдумкой

София Ковнир Кино 14:59, 25.11.2020 Обновлено: 15:44, 25.11.2020

Брат принцессы Дианы Чарльз Спенсер прокомментировал популярный 4 сезон сериала "Корона".

По его словам, к нему обращались с просьбой разрешить отснять несколько эпизодов в его семейном поместье. Однако он отказал, так как картина вводит в заблуждение зрителей. Об этом он заявил в интервью "The Daily Mail".

Спенсер отметил, что некоторые эпизоды в сериале не соответствуют реальности. Кроме того, он согласился с критиками ленты и считает ее ерундой.

"Это очень сложно, ведь в сериале много домыслов и выдумок, не так ли? Вы можете полагаться на факты, но детали между ними – не факт. Это вымысел", – добавил брат принцессы Дианы.

Чарльз Спенсер прокомментировал 4 сезон сериала "Корона"
24 канал

Как сообщал OBOZREVATEL, по информации СМИ, премьера нового сезона сериала "Корона" вызвала бурное обсуждение у королевской семьи.

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