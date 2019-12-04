"Борщ такой себе!" Роберт Дауни-младший забавно обратился к украинцам

Американский актер Роберт Дауни-младший, которого любят многие зрители за роль в "Железном человеке", неожиданно обратился к украинцам.

Соответствующее видео обнародовано на Youtube-канале B&H Film Distribution Company (чтобы посмотреть обращение актера с украинскими субтитрами, проскролльте до конца страницы).

В частности, он сделал анонс по поводу выхода фильма "Дулиттл", в котором он снялся в главной роли. Официальная премьера в Украине – 9 января 2020 года.

Роберт Дауни-младший обратился к украинцам Кадр из видео

"Гений, миллиардер и плейбой" вставил пару национальных шуток. Например, вспомнил о борще, а также извинился, что в фильме нет соловья.

"Все, кто из Украины! Божечки! Вы все тут? Нет? Что же, позовите Ольгу. Я подожду. Мало времени? Ну ладно. Тогда передайте ей, что я снимаюсь в новом фильме "Дулиттл". Это фантастическое приключение, где в главной роли я и огромное множество животных. И это правда. Да, в фильме нет соловья, зато есть попугай по имени Полинезия, и она очень похожа на него. Ей тяжело брать высокие ноты, как это делают соловья, но она пытается. А борщ она готовит такой себе", – сказал Дауни.

"Дулиттл" – трейлер – Роберт Дауни-младший в главной роли

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно американская премия People's Choice Awards признала лучшим фильмом года "Мстители: Финал", главную роль в котором сыграл Роберт Дауни-младший.

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!