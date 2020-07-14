Известный британский актер и комик Саша Барон Коэн веселится от души. Карантин ему нисколько не мешает. Недавно исполнитель роли Бората спел расистскую песню на митинге Консервативной партии США. Организаторы пытались проучить актера, но безрезультатно.

На этот раз досталось советнику президента Дональда Трампа Руди Джулиани. Бывший мэр Нью-Йорка должен был дать интервью о пандемии коронавируса. В этот же момент на встрече появился Коэн в розовом костюме дрэг-квин и начал кричать. Советник Трампа вызвал полицию, а комик сбежал. Полиция не смогла арестовать актера, поскольку он и его команда не нарушили закон.

Прозрачный топ и розовое бикини в сочетании с бородой актера не понравились Руди Джулиани. Это выглядело, по его мнению, не очень привлекательно. Однако самому Коэну, видимо, подобная выходка очень понравилось.

Скорее всего, британский актер разыграл политика в рамках подготовки второго сезона шоу "Что есть Америка?". В этой передаче Саша Барон Коэн с присущей ему сатирой высмеивает политику Соединенных Штатов.

А пока комик готовит новые серии собственного сериала, предлагаем взглянуть на него в другом амплуа. В фильме "Отверженные" Саша Барон Коэн играет лицемерного и жадного трактирщика Тенардье. Эта роль очень хорошо раскрывает талант трагика у британца.

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