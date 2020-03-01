Леонов, Крамаров и не только: кто из звезд "Большой перемены" уже умер

В 1973 году на телеэкраны вышел четырехсерийный художественный фильм "Большая перемена". Незатейливая, смешная история об учащихся вечерней школы чрезвычайно понравилась зрителям и дала путевку в жизнь многим актерам.

С тех пор прошло почти полвека и многих из них уже нет в живых. Рассказываем об ушедших от нас навсегда актерах “Большой перемены”.

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Михаил Кононов

Родился Михаил Кононов перед самой войной в 1940 г. С детства мальчик, выросший в совершенно нетеатральной семье, интересовался театром и мечтал о сцене. В 1963 году он окончил театральное училище им. Щукина. В "Большой перемене" Михаил сыграл одну из главных ролей, учителя, Нестора Петровича Северова.

Михаил Кононов Кадр из фильма "Большая перемена"

Дальнейшая карьера Михаила в кино шла исключительно по восходящей. Он снимался в "Капитане Немо", "Двадцать дней без войны", "Вокзал для двоих", "Гостье из будущего", всего в фильмографии актера более 60 фильмов. Большинство ролей Кононова — это персонажи второго плана, но все как один, яркие и запоминающиеся. А в “лихие” 90-е актер о Кононове стали забывать. Его приглашали все реже, подступала нищета, начались серьезные проблемы со здоровьем.

Как выглядит могила Михаила Кононова "Московский комсомолец"

Свою последнюю роль в кино Михаил Иванович сыграл в 2006 г. в картине “ В круге первом”, снятой по мотивам произведений Солженицына. В июле 2007 г. Михаил Кононов скончался в одной из московских клиник от тромбоэмболии и сердечной недостаточности.

Евгений Леонов

Евгению Леонову, уже известному на тот момент актеру, (“Полосатый рейс”, “Джентльмены удачи”), в “Большой перемене” досталась роль самого взрослого “школьника” — Степана Леднева. И как всегда, Евгений Павлович, оказался на высоте. Искренность и глубокая беззащитность персонажей Леонова, поражала зрителей до глубины души.

Евгений Леонов Кадр из фильма "Большая перемена"

После успеха “Большой перемены” Леонов снялся еще в огромном количестве картин. Он относился к той категории актеров, чье участие в любом фильме или спектакле обрекало проект на успех.

В 1988 г. Евгений Павлович перенес обширный инфаркт, пережил клиническую смерть, но через 4 месяца вернулся к работе. Как оказалось, врачи, спасшие тогда Леонова, подарили ему еще 6 лет жизни.

Как выглядит могила Леонова Факты

Евгений Леонов скончался 29 января 1994 года, собираясь на спектакль. Причина смерти — острая сердечная недостаточность, актеру было 67 лет.

Савелий Крамаров

Так сложилось, что на съемочной площадке, интеллигентному Крамарову доставались роли туповатых персонажей, которых он, впрочем, играл безупречно.

‘’Большая перемена’’ не стала исключением — здесь Савелий сыграл простака Петра Тимохина, глуповатого, но симпатичного парня. Участие в фильме также могло изменить и личную жизнь актера, во время съемок у него случился роман с Натальей Гвоздиковой ( Полина). Говорят, что дело шло к свадьбе, но, увы...

Савелий Крамаров Кадр из фильма "Большая перемена"

.В начале 80-х годов Крамаров неожиданно эмигрировал в США. Актер считал, что его недооценивают и собирался сделать карьеру в Голливуде. Его долго не хотели выпускать из страны и окончательно потеряв надежду, Савелий написал письмо Рейгану, с просьбой помочь выехать из СССР.

В 1981 г. Крамарова наконец выпустили в США, но, увы, стать успешным актером в чужой стране не получилось. В Голливуде он снялся только в нескольких эпизодических ролях, да и сами проекты были второсортными.

Как выглядит могила Крамаров Стархит

В 1995 году у Крамарова диагностировали рак, ему сделали операцию, но осложнения привели к инсульту. Савелий Крамаров умер 6 июня 1995 г. в одной из клиник Сан-Франциско.

Валерий Носик

Валерий Носик самобытный и яркий актер второго плана. В "Большой перемене" он сыграл добряка Отто Фукина. Коллеги по съемочной площадке, рассказывали, что Валерий буквально по минутам проживал жизнь своих героев. Отто из “Большой перемены” не исключение. Актер сам создавал характеры своих персонажей, чтобы сделать их интересными и запоминающимися.

Валерий Носик Кадр из фильма "Большая перемена"

Валерий Носик был светлым и отзывчивым человеком, в Малом театре, где он служил, его так и называли “Солнышко” Умер Валерий Носик 4 января 1995 года от сердечного приступа. Ему было всего 54 года.

Юрий Кузьменков

До "Большой перемены" Юрий Кузьменков играл эпизодические роли, в основном прямолинейных и решительных военных. Участие в многосерийной картине о жизни учеников вечерней школы, где Кузьменков сыграл обаятельного старосту класса, Ваню Федоскина, сделала актера востребованным и заметным. Его стали приглашать на разные роли, многие из которых запомнились зрителям.

Юрий Кузьменков Скрин с видео

После успеха “Большой перемены” Кузьменков снимался преимущественно в эпизодических ролях, однако, регулярно. Попутно актер играл в театре имени Моссовета.

Свои последние роли в кино Юрий Александрович сыграл в 2011 г. Он умер 11 сентября на своей подмосковной даче от сердечного приступа.

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