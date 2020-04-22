Близнецам из "Приключений Электроника" – 54: где сейчас Владимир и Юрий Торсуевы и как они изменились

Советские актеры, братья-близнецы Владимир и Юрий Торсуевы, которые исполнили главные роли в культовом советском фильме "Приключения Электроника", 22 апреля отмечают свой день рождения.

Так, им обоим исполняется по 54 года. В связи с этим OBOZREVATEL предлагает узнать, где сейчас братья Торсуевы, чем они занимаются и как выглядят.

Владимир и Юрий Торсуевы в фильме "Приключения Электроника" Pinterest

Владимир и Юрий Торсуевы родились 22 апреля 1966 года в Москве. В 1979 году они были избраны на роли в фильме Константина Бромберга "Приключения Электроника", причем старший, Владимир, сначала должен был сыграть Сергея Сыроежкина, но в итоге стал Электроником.

"Приключения Электроника" стал одним из самых популярных детских художественных фильмов советского кино, а юные Торсуевы – звездами не только школы и двора, но и всего СССР.

Владимир и Юрий Торсуевы Pinterest

Владимир и Юрий Торсуевы в фильме "Приключения Электроника" Pinterest

Родителям пришлось несколько раз менять номер телефона, чтобы оградить ребят от назойливых поклонниц.

Вопреки ожиданиям, статные Торсуевы (рост обоих братьев – 189 см), как и большинство из снимавшихся в "Приключениях Электроника" детей, после окончания школы не стали актерами.

Юрий Торсуев и Владимир Торсуев в армии Pinterest

Юрий Торсуев окончил Институт стран Азии и Африки и работал в российском автопроме, а Владимир после юридической академии переехал в Сибирь и работал в металлургической компании.

Однако после "Приключений Электроника" Владимир и Юрий Торсуевы все же снова появились в кино, они поют, записывают песни и клипы, участвуют в разных телешоу и проектах.

Так, к примеру, в 2019 братья-близнецы появились в комедийной мелодраме "Рая знает все".

Владимир и Юрий Торсуевы Pinterest

Владимир и Юрий Торсуевы Pinterest

Что касается личной жизни, оба брата не остановились на одном браке. Владимир Торсуев имеет за плечами семь браков, четыре из которых – официальные. В 42 года он стал отцом: в 2007 году жена Мария подарила ему дочь Лизу.

Юрий Торсуев женат дважды. В 2003 году вторая жена родила ему сына Никиту.

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