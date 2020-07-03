Безруков показал неизвестные кадры со съемок легендарной "Бригады". Видео

Российский актер Сергей Безруков показал редкие кадры со съемок легендарного сериала 2000-х "Бригада", в котором он сыграл главную роль – криминального авторитета Сашу Белого.

Так, на личной странице в Instagram артист показал ролик, на котором демонстрируются фото, сделанные на съемочной площадке. Он посвятил свой пост фанатам сериала (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Instagram Сергея Безрукова

По словам Безрукова, некоторые кадры были сделаны 20 лет назад. На них изображены молодые актеры, которые исполнили роли в сериале – Дмитрий Дюжев, Павел Майков, Владимир Вдовиченков, Екатерина Гусева и умерший в 2013 году Андрей Панин.

"Всем поклонникам "Бригады" посвящается. Разбирал старые фотографии... Вот,нашел альбом. Кадры со съемочной площадки, 2000 – 2002 годы", – подписал видео Сергей Безруков.

Архивные кадры со съемок "Бригады" Instagram Сергея Безрукова

Архивные кадры со съемок "Бригады" Instagram Сергея Безрукова

Архивные кадры со съемок "Бригады" Instagram Сергея Безрукова

Архивные кадры со съемок "Бригады" Instagram Сергея Безрукова

Фанаты сериала и Безрукова принялись активно обсуждать воспоминания о "Бригаде". Многие из них указали, что это был лучший сериал в эпоху "нулевых".

Отметим, именно после выхода ленты Сергей Безруков получил огромную популярность в России и за ее пределами. В Украине сериал также был очень популярным.

Instagram Сергея Безрукова

Instagram Сергея Безрукова

Instagram Сергея Безрукова

Ранее OBOZREVATEL писал о том, кто из актеров российского сериала "Бригада" умер до 2020 года.