Безобидные сказки или скрытая пропаганда? За что запрещали мультфильмы в СССР

Советские мультфильмы у многих вызывают исключительно теплые, ностальгические эмоции – большая часть современного общества прожила вместе с культовыми "Ну, погоди!" и "Котом Леопольдом" свое детство.

Казалось бы, мультфильмы были безобидными сказочными историями, которые создавались с развлекательной и поучительной целями. Однако в СССР цензура была настолько жесткой и зачастую нелогичной, что могла найти серьезную пропаганду даже в мультфильмах.

OBOZREVATEL решил рассказать, какие знаменитые советские мультики хотела запретить цензура в СССР и почему.

Кадры из мультфильмов "Приключение Леопольда" и "Летучий корабль"

"Приключения кота Леопольда" (1975 год)

Режиссер Анатолий Резников, вдохновленный невероятным зрительским успехом мультфильма "Ну, погоди!", решил снять еще один поучительный шедевр для детей. Он придумал доброго, интеллигентного и дружелюбного кота, которого "достают" вредные мелкие мыши. В то время все поголовно смотрели "Неуловимых мстителей", одного из героев там звали Леопольдом, и этим именем решили наградить симпатичного кота.

Была снята первая часть мультфильма – "Месть кота Леопольда", ее озвучил Андрей Миронов. Но комиссия худсовета ее категорически "зарубила": слишком "кровавое" оформление титров и названия могло, по мнению чиновников, нанести вред детской психике.

Кадр из мультфильма "Приключения кота Леопольда"

Однако они сами себе противоречили: содержание мультфильма им показалось чрезмерно миролюбивым, "пацифистским": мол, разъяренный кот, чтобы довести дело до логического конца, должен был съесть противных мышей, а он зачем-то их уговаривает. Как-то не по-советски... Режиссера обвинили даже в дискредитации компартии.

Режиссер не собирался сдаваться так просто: он немедленно представил комиссии вторую серию "Леопольда" – про Золотую рыбку, которую озвучил Геннадий Хазанов. Эту часть, к его удивлению, разрешили к показу, за ней последовали другие, а первую серию – "Месть Леопольда" – зрители увидели только в 1981 году.

"Ограбление по ..." (1978)

Кадр из мультфильма "Ограбление по..."

Этот мультфильм был создан в 1978 году и состоял из четырех частей. Принимая ленту к показу, худсовет наложил запрет на последнюю часть. Причина была названа серьезная: один из героев выглядел в точности как актер, звезда "Джентельменов Удачи" Савелий Крамаров, к тому времени уже эмигрировавший в Америку. Тогда были запрещены вообще все фильмы, в которых снимался "предатель" Крамаров, лишенный советского гражданства.

"Летучий корабль" (1979)

Кадр из мультфильма "Летучий корабль"

Режиссера Гарри Бардина, создавшего любимый многими мультфильм "Летучий корабль", обвинили в диссидентстве. Комиссию худсовета больше всего возмутили слова песенки Водяного: "Живу я, как поганка". Он ведь положительный герой — как же он может жить, как поганка?

"Пластилиновая ворона" (1981)

Кадр из мультфильма "Пластилиновая ворона"

Режиссер Александр Татарский придумал гениальный ход – персонажи мультфильма вылеплены из пластилина, они видоизменяются с головокружительной скоростью. Однако это новшество не пришлось по душе худсовету — на фильм быстро налепили ярлык "безыдейной белиберды".

Добили авторов приговором: "Мюллер не может озвучивать детский мультфильм, гестапо и дети несовместимы". Все потому что один из голосов, озвучивающих "Пластилиновую ворону", принадлежал Леониду Броневому, сыгравшему шефа гестапо Мюллера в "Семнадцати мгновениях весны".

"Падал прошлогодний снег" (1983)

Кадр из мультфильма "Падал прошлогодний снег"

Режиссер Татарский столкнулся с проблемами и во время создания других своих мультфильмов. Режиссера обвинили в том, что он без уважения отнесся к русскому человеку.

"В мультфильме всего один герой – русский мужик, да и тот настоящий идиот!" – сказали ему с возмущением.

Мультфильм пришлось долго переозвучивать, переделывать, монтировать заново... Но дело того стоило – мы и сегодня с удовольствием смеемся над приключениями незадачливого мужичка в смешной ушанке, которого жена послала в лес за елкой.

По материалам "Экспресс Газеты".

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о мультфильмах СССР, которые рассказывали детям о "закрытом" для большинства граждан СССР Западе: США и Европе. Примечательно, что в легкой, мультипликационной форме советскому народу внушали про ужасы и пороки зарубежья.