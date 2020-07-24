"Аватар", "Звездные войны", "Мулан": Disney отложила премьеру многих фильмов. Когда ждать

Американская киностудия The Walt Disney Company отложила премьеры многих своих фильмов из‑за распространения коронавируса и непростой ситуации в индустрии.

Об этом пишет The Hollywood Reporter. По словам инсайдеров, все части "Аватара" и "Звездных войн" перенесли на год. Так, "Аватар-2" выйдет только в конце 2022 года, "Аватар-3" – в конце 2024 года, "Аватар-4" – в конце 2026 года, а "Аватар-5" – в конце 2028 года. Релизы "Звездных войн" теперь запланированы на 2023, 2025 и 2027 годы.

Disney отложила выход фильмов "Аватар" и "Звездные войны"

Фильм "Мулан", который должен был выйти в августе, вообще сняли с расписания. Когда он появится в прокате, неизвестно.

"В последние несколько месяцев стало ясно, что в отношении релизов наших фильмов в условиях глобального кризиса в области здравоохранения ничего не может быть записано на каменных скрижалях. Сегодня это означает, приостановку наших планов по премьере фильма "Мулан", – приводит издание заявление компании.

Disney отложила выход фильма "Мулан" (фото – kinopoisk.ru)

Disney отложила и сняла с расписания не только блокбастеры: "Французский вестник" Уэса Андерсона сняли с расписания, "Историю Дэвида Копперфилда" отложили на две недели – до 28 августа 2020 года, "Смерть на Ниле" –тоже на две недели до 23 октября 2020 года. Хорроры "Пустой человек" и "Оленьи рога" сдвинули на 4 декабря 2020 года и 9 февраля 2021 года соответственно.

Вслед за Disney релизы своих фильмов перенесли Sony и Paramount. Третья часть "Человека-паука" с Томом Холландом выйдет на месяц позже, 17 декабря 2021 года. До следующего года отложили "Тихое место-2" и "Топ Ган: Мэверик".

Премьеру фильма "Человек-паук-3" отложили: когда ждать (фото – mirf.ru)

Премьеру фильма "Тихое место-2" отложили: когда ждать (фото – itc.ua)

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