"Атлантида" стал лучшим фильмом на ОМКФ: что известно о претенденте на "Оскар" от Украины

Украинская кинолента режиссера Валентина Васяновича "Атлантида" стала лучшим фильмом по версии 11-го Одесского международного кинофестиваля.

Фильм, номинированный на премию "Оскар" в 2021 году, выдвинули в категории "Международный полнометражный фильм".

OBOZREVATEL предлагает узнать, что известно о новом фильме, который претендует на "Оскар" от Украины.

Действия фильма "Атлантида" происходят в 2025 году, когда Украина победила в войне на Донбассе. По сюжету большая часть восточной Украины превратилась в землю, непригодную для жизни людей: шахты затопленные, колодцы и реки отравленные, инфраструктура разрушена.

"Отчасти этот фильм - комментарий к политическим событиям, которые все еще продолжаются, а отчасти - постапокалиптическое видение разрушенной, похожей на пустыню вселенной. Иногда Васянович слишком медленный, и у него явно не было бюджета, которым можно было бы похвастаться, но все же он создает поистине потрясающую картину. "Атлантида", возможно, является самым оригинальным фильмом современного украинского кинематографа", – писал кинокритик издания Cineuropa.

Что известно о фильме "Атлантида".

По сюжету фильма главный персонаж картины, страдающий посттравматическим стрессовым расстройством, не может покинуть отравленную войной территорию. Поскольку его прежняя работа закрыта из-за банкротства, он помогает раскапывать трупы. Там же он знакомится с девушкой, которая помогает побороть ему тревогу и уныние благодаря желанию восстановить мир и создать позитивный порядок.

В "Атлантиде" снимались не профессиональные актеры. Так, одни из главных ролей сыграли бывший разведчик, волонтер благотворительного фонда Андрей Римарук, парамедик Людмила Билека и доброволец Василий Антоняк.

Украинскую картинку снимали в Мариуполе и Киеве. Частично съемки киноленты профинансировало государство.

Украинский зритель увидит в прокате фильм "Атлантида" 5 ноября.

К слову, фильм "Атлантида" получил немало международных наград. На счету киноленты четыре Гран-при и его показали более чем на 50 фестивалях. К тому же, картину приобрел HBO Eastern Europe и дистрибьюторы трех европейских стран.