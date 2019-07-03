"Ведьмак" от Netflix: дата выхода, актеры, фото и где смотреть онлайн

"Ведьмак" от Netflix — один из самых ожидаемых сериалов 2019 года, который может заменить "Игру престолов" в статусе лучшего ТВ-продукта современности до выхода приквела.

Когда выйдет "Ведьмак"

Старт 1 сезона намечен на 20 декабря 2019 года на телеканале Netflix.

О чем "Ведьмак"

Сериал cтроится вокруг приключений ведьмака Геральта — профессионального охотника на чудовищ и разную нечисть.

Генри Кавилл Netflix

Сценарий адаптации будет основан на романах Анджея Сапковского, повествующих о странствиях Геральта из Ривии, ведьмака школы Белого волка. На данный момент существует 8 полноценных книг и несколько рассказов. По слухам, для сценария возьмут первые два романа — "Последнее желание" и "Меч Предназначения".

Интересный факт: 31 августа 2018 года в своем аккаунте в Твиттере Лорен Шмидт сообщила, что сценарий для первого сезона сериала готов. Команда писателей отметила это радостное событие, выпив 4 бутылки водки популярного польского бренда.

Геральт отлично владеет мечом и имеет в арсенале множество боевых заклинаний, позволяющих ему успешно справляться со своей опасной работой, обладает познаниями в алхимии.

Центральная сюжетная линия будет развиваться вокруг отношений Геральта и юной княжны Цири, для которой ведьмак практически стал отцом.

Кадры из "Ведьмака" Netflix

На данный момент планируется снять один (а возможно и два) сезон по 8 эпизодов. Серии будут длиться по 50 минут.

Где смотреть "Ведьмака"

В соответствии с политикой все эпизоды первого сезона сериала будут выложены сразу же на сайте Netflix, где их можно будет посмотреть онлайн по платной подписке, которая стоит от 8 долларов в месяц.

Как снимали "Ведьмака"

Шоураннером, то есть человеком, который отвечает абсолютно за все в сериале — сценарий, продвижение, организацию работы съемочной команды, была назначена Лорен Шмидт Хиссрич. Ранее она была задействована в сериалах "Сорвиголова", "Защитники" и "Западное крыло".

Фанаты выразили опасения, что создатели могут слишком сильно отойти от источника. Однако их тут же поспешили успокоить:

"Проект будет определенно распознаваться как польский, потому что он верен славянскому стилю. Он отличается от "Игры престолов" или "Властелина колец". Для запада славянский подход к миру, специфический юмор — экзотика. Одежда, традиции, все это другое", — заявили на Netflix.

Она успокоила фанатов,сообщив, что работа над сериалом ведется, славянский колорит будет сохранен, и вся жестокость мира Ведьмака будет показана. Скорее всего это может означать наличие большого количества кровавых и эротических сцен, что будут придавать сериалу сходства с "Игрой престолов".

Постер "Ведьмака" Netflix

Кто снимал "Ведьмака"

К радости фанатов Ведьмака, к проекту присоединился Томаш Багиньский. Он известен как режиссер роликов для игры "Ведьмак 3": Дикая Охота. Однако, режиссировать сериал Багиньский не будет — он пока задействован как продюсер.

Томаш Багиньский PlayGround

Также продюсерами числятся ранее работавший над последними частями фильмов "Мумия" Шон Дениел и поучаствовавший в съемках сериала "Пространство" Джейсон Браун. С польской стороны выступит Янек Сивко.

Недавно стало известно, что к проекту подключился Алик Сахаров — оператор и режиссер, снявший несколько эпизодов сериалов "Черные паруса" и "Игра престолов".

Также к съемочной команде "Ведьмака" присоединились художник по костюмам Тим Аслан и оператор Гэвин Стразерс. Оба работали вместе с Сахаровым над "Черными парусами".

Где снимали "Ведьмака"

Съемки "Ведьмака" проходили в Восточной Европе. Первый сезон делали недалеко от Будапешта на киностудии Korda Studios. На ней имеются локации средневекового комплекса, позволяющие передать атмосферу мира Ведьмака.

Среди прочих мест для съемок — Украина, Словакия, Чехия, Польша.

Также некоторые сцены снимались в Южной Африке.

Первые кадры "Ведьмака"

1 июля в Instagram исполнителя главной роли Генри Кавилла ("Бэтмен против Супермена") появились фото первых кадров сериала.

Вцири — приемная дочь Геральта @henrycavill

Вокруг этого персонажа будет закручен сюжет @henrycavill

Возлюбленная Геральта - Йеннифэр @henrycavill

Геральт @henrycavill

Ведьмак @henrycavill

Трейлер "Ведьмака"

В сети пока еще нет полноценного трейлера "Ведьмака". В 2018 году Netflix выпустил тизер, в котором можно рассмотреть Генри Кавилла в новой роли.

Полноценный трейлер будет добавлен, когда появится в сети.

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