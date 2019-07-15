Сериал Табу 2 сезон: где смотреть, трейлер, фото

"Табу" – захватывающий британский сериал, ставший "семейным" проектом актера Тома Харди и его отца Чипса. Первый сезон вышел на экраны в 2017 году и с тех пор поклонники с нетерпением ждут продолжения.

Кто приступит к съемкам второго сезона, каков будет его сюжет и когда же он наконец-то выйдет на экраны?

Когда выйдет второй сезон сериала "Табу"?

Премьера первого сезона британского сериала "Табу" состоялась в январе 2017 года, и после его окончания каких-либо новостей о планируемом продолжении не появлялось. Однако теперь его фанаты могут не сомневаться в выходе второго сезона – об этом объявили официальные представители BBC и FX.

Создание продолжения сильно затянулось, это связано с сильной загруженностью графиков его сценариста – Стивена Найта и Тома Харди. Тем не менее, к съемкам приступят уже в начале следующего года, а премьера состоится 14 ноября 2020 года. Новая глава саги будет состоять из восьми эпизодов.

Создатели обещают, что при горячем интересе телезрителей этот сезон тоже не станет последним.

О чем сериал "Табу"?

Сериал повествует о Джеймсе Дилэйни – сыне британского джентльмена, который вот уже десять лет считается погибшим. На удивление всем он неожиданно появляется на похоронах отца – изрядно потрепанный жизнью, с диковатым взглядом, туземскими татуировками по всему телу и горсткой алмазов в кармане. Десять лет он находился в африканском рабстве и наконец-то вернулся на родину.

События первого сезона

Появлению Дилейни-младшего не рад никто, так как это полностью рушит все планы других претендентов на наследство его отца. Сводная сестра Джеймса в шоке, а её муж в ярости, ведь он уже спал и видел, как завладеет фамильной недвижимостью.

Но больше всех разгневаны представители Ост-Индской компании, ведь они уже почти завладели остовом Нутка – крошечным клочком земли в западном полушарии. Тридцать лет назад Гораций Дилэйни выменял его у индейцев на бусы и стекляшки, а теперь это крайне стратегически важный объект. Они уже договорились с сестрой Джеймса о выкупе острова за хорошие деньги, но его появление нарушило план, ведь Дилэйни-старший завещал землю сыну, а тот не собирается продавать её ни за какие деньги и шлет покупателей подальше.

На протяжении всех восьми эпизодов первого сезона главного героя ждало множество опасностей и нелегких испытаний. Он уверен, что его отец был отравлен, и твердо намерен найти и наказать убийцу. Его чуть не убил киллер, но он вычислил его и жестоко расправился с наемником. Его окружали интриги, заговоры и предательства, но он твердо шел к своей цели и мстил обидчикам. Его умудрились засадить в тюрьму, но и там он нашел выход.

Что ждать во втором сезоне?

Финал первого сезона остался открытым, а дальнейшая судьба главных героев – неизвестной. С боем они погрузились на корабль и вышли в море, направившись в сторону Америки. Создатели подготовили хорошую почву для продолжения истории, но пока о сюжете второго сезона известно очень мало.

Очевидно одно – первый сезон был лишь преамбулой, и все самые главные события ждут зрителей в будущем. Герой отправляется в смертельно опасное путешествие в Новый Свет, где его и ждут самые захватывающие приключения. Кроме этого, ему предстоит воплотить в жизнь свой замысел – построить собственную грандиозную флотилию, которая станет первым конкурентом индийской торговой компании. Очевидно, что этим он наживет немало новых врагов.

Где смотреть второй сезон сериала "Табу"?

Второй сезон сериала будет выходить с ноября 2020 по январь 2021 года. Каждая новая серия будет еженедельно транслироваться по британскому телеканалу "BBC One" и американскому "FX". Также серии можно будет посмотреть на официальном сайте LostFilm.

Вместе со всем миром рускоязычные телезрители смогут увидеть новые эпизоды по таким телеканалам как "TV1000", "Premium HD", "ViP Premiere" и в онлайн-кинотеатре "ViP Viasat Play".

Кто будет снимать второй сезон сериала "Табу"?

Создатели проекта – Том Харди и его отец Чипс Харди. Том также выступил и как исполнительный продюсер, и как сценарист сериала, а также снялся в главной роли. Его участие продолжится и во втором сезоне.

Сценарий к первому сезону написал Стивен Найт, известный по успешному сериалу "Острые козырьки". Любопытный факт: взяться за сценарий нового проекта он согласился только с условием, что Том Харди снимается в его фильме "Лок". На данный момент Стивен уже почти закончил работу над сценарием второго сезона.

Том Харди и Стивен Найт BBC

В качестве исполнительного продюсера выступил немаловажный человек в киноиндустрии Ридли Скотт, известный по сериалу "Хорошая жена", фильмам "Гладиатор", "Марсианин" и многим другим.

Во втором сезоне однозначно продолжатся приключения Джеймса Дилэйни, и его по-прежнему будет блестяще играть Том Харди. Главного антагониста героя – Стюарда Стрэнджа, главу Ост-Индской компании, сыграл Джонатан Прайс. Скорее всего, их противостояние продолжится и во втором сезоне.

Многие важные персонажи, например сестра Зилфа (её сыграла Уна Чаплин), погибли в первом сезоне к большому разочарованию фанатов. Тем не менее, в продолжении ожидается появление новых героев, но полный состав актеров пока не раскрывается.

Первые фото и тизер второго сезона сериала "Табу"

К сожалению, создатели сериала не могут пока что порадовать поклонников первыми фото или трейлером долгожданного второго сезона. Ждать его выхода больше года, и первый тизер появится только ближе к этому времени. А пока что у зрителей есть время, чтобы пересмотреть (а может быть и посмотреть впервые) этот мрачный и захватывающий сериал, а также пролистать кадры со съемок первого сезона, чтобы вспомнить его неповторимую атмосферу.

Где и как будет сниматься второй сезон сериала "Табу"?

Действие сериала происходит в Англии 18 века, поэтому большая часть съемок происходила в Лондоне и его окрестностях. Режиссер не желал использовать специальные съемочные павильоны, поэтому все интерьеры и здания реальны, и создателям пришлось изрядно потрудиться, чтобы создать атмосферу того времени. Съемки также проходили в городке Хэтфилд и его удивительных поместьях.

Так как к работе над вторым сезоном приступят только в конце 2019 года, какой-либо информации о съемочном процессе пока что нет. Очевидно, что, следуя за главным героем, съемочной группе придется исследовать новые места. Возможно даже, что съемки будут проходить на другом континенте – ведь именно туда отправился Джеймс Дилэйни.

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