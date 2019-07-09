Сериал "Пенниуорт": где смотреть онлайн, актеры, фото, трейлер

Новый сериал от американского телеканала Epix раскроет тайны прошлой жизни одного из главных героев истории про Бэтмена – его верного дворецкого Альфреда Пенниуорта.

Откуда он взялся и как познакомился с Томасом Уэйном? Как бывший офицер спецназа стал помощником и дворецким героя? Вся его история в новом захватывающем и безумно красивом сериале.

Когда выйдет сериал "Пенниуорт"?

Съемки сериала начались 21 ноября 2018 года. Чуть больше, чем через полгода его уже готовы выпустить на экраны. Первую серию зрители увидят 28 июля 2019 года. Мини-сериал будет состоять из 10 серий. "Пенниуорт" уже очень хорошо показал себя на тестовых просмотрах.

О чем сериал "Пенниуорт"?

Действие сериала будет разворачиваться в альтернативной DC-версии Лондона 60-х годов. В центре сюжета судьба молодого Альфреда Пенниуорта. Этот герой – неотъемлемая часть истории о Бэтмене. Созданный сценаристом Бобом Кейном и художником Джерри Робинсоном, впервые он появляется в комиксах весной 1943 года. Это важнейший человек в жизни Брюса Уэйна, который потерял обоих родителей. Он заменит мальчику отца и воспитает его, станет опекуном и верным дворецким Брюса, а также надежным ассистентом Бэтмена.

Он не только ассистент, но и самый близкий человек для Брюса, бережно хранящий его тайну. В то же время Альфред Пенниуорт – самая темная лошадка в истории о Бэтмене. Откуда он взялся и почему именно он стал самым важным человеком в жизни героя? Именно на эти вопросы отвечает новинка.

В сериале зритель увидит прошлое Альфреда и всё, что происходило до появления Бэтмена. Герой предстанет симпатичным и безумно обаятельным юношей с хорошими манерами и острым языком. Трудно поверить, но этот очаровательный парень – опытный боец и тренированный убийца.

Завершив службу в британском спецназе SAS, молодой человек пытается начать жить мирной жизнью. В Лондоне он вместе с сослуживцами открывает частное охранное предприятие, куда и обращается миллионер Томас Уэйн – отец Брюса. Альфред пока что даже не подозревает, как изменит его жизнь это знакомство.

Уэйн-старший предстанет перед зрителями в образе молодого аристократа родом с восточного побережья США. Умный, уверенный в себе и безупречно дисциплинированный, он сразу видит в Альфреде идеального партнера.

Где смотреть сериал "Пенниуорт"?

Премьера сериала состоится на канале Epix. Все десять серий можно будет посмотреть и онлайн на официальном сайте канала.

Также зрители смогут насладиться сериалом сразу же после выхода по подписке на сайте "Кинопоиск" или "Амедиатека".

Как снимали сериал "Пенниуорт"?

Изначально проект планировался как ответвление от сериала "Готэм", но постепенно стало понятно, что это будет целиком отдельное произведение с собственной вселенной. Несмотря на это, создателями новинки стали те же, кто участвовал и в съемках "Готэм" - это шоураннеры и продюсеры Дэнни Кэннон и Бруно Хеллер.

Создатели пообещали добавить новый сериал немного безумия, ведь главному герою предстоит встретиться с потомками Джека-Потрошителя, который орудовал в 1888 году. Продукту будет присвоен рейтинг "R" - это означает, что в нем содержатся материалы только для взрослых, то есть любого рода жесть.

Над сериалом "Пенниуорт" работает еще один из тех, кто участвовал в съемках "Готэма" - это режиссер Роб Бэйли. Он также известен по таким сериалам как "Анатомия страсти", "Мыслить как преступник", "Прослушка".

Актерский состав сериала "Пенниуорт"

В октябре 2018 года было объявлено, что главную роль – молодого Альфреда сыграет американский актер Джек Бэннон, известный по таким фильмам как "Игра в имитацию" и "Ярость".

Томаса Уэйна же сыграет британский актер Бен Элдридж, уже успевший сняться в большом количестве сериалов, среди которых "Дрянь" и "Царство".

В сериале также будут показаны двое армейских друзей Альфреда – Уоллас МакДугал и Деон Башфорд. Их сыграют актеры Райан Флетчер и Хэйнсли Ллойд Беннетт.

Энергичную, коварную и острую на язык злодейку сыграет британская певица и актриса Палома Фейт. Она – не единственное зло, которое будет представлено в картине. Джейсон Флеминг сыграет Лорда Харвуда – блестящего, культурного и уверенного в себе и очаровательного садиста.

Кто и где снимает сериал "Пенниуорт"?

Сериал заказала американская сеть кабельного телевидения "Epix". Об этом стало известно уже в мае 2018 года. Уже через полгода, в ноябре 2018 года приступили к съемкам – работу начали в Великобритании – на студии "Warner Bros. Studios Leavesden". Обычно это место используют для съемок блокбастеров с огромным бюджетом, и "Пенниуорт" станет первым сериалом, который сняли именно там.

Первые фото и тизер сериала "Пенниуорт"

Первое официальное фото Джека Бэннон в роли двадцатилетнего Пенниуорта было представлено в феврале 2019 года.

В сети уже можно посмотреть озвученный трейлер сериала на русском языке.

Как уже упоминалось, первую серию "Пенниуорт" мировой зритель увидит уже этим летом – 28 июля.

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