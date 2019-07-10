Сериал "Мандалорец" от Disney: где смотреть онлайн, актеры, трейлер

Компания Disney решила запустить новый сериал по своей вселенной "Star Wars". До выхода картины еще несколько месяцев, а "Мандалорец" уже планирует обойти в популярности новые "Звездные войны".

О проекте известно не много. Уже скоро планируется запуск стримингового сервиса, где ключевой составляющей старта станет релиз сериала.

Когда выйдет "Мандалорец"

Премьера первой серии первого сезона запланирована на 12 ноября 2019 года.

Сюжет сериала

Действие сериала разворачивается после падения Империи, под руководством которой находились многочисленные галактики. Если судить о временном промежутке, то действия сериала происходят где-то между 6 эпизодом о "Возвращении Джедая" и 7 о "Пробуждении силы".

Теперь на ее руинах планируется построить новый Орден. Но пока все это планы, а на территории некогда могущественного государства царит настоящий хаос. Именно здесь, в одном из самых отдаленных уголков живет Мандалорец. Из всех межгалактических воинов, именно он является лучшим стрелком.

Мандалорец Disney

Свое имя главный герой получил от своих предков, которые в прошлом проживали на планете Мандалор. На его родине все жители были поделены на отдельные кланы. Каждый из которых имел собственного правителя и законы. При этом всех мандалорцев объединял культ войны. Их основным занятием является война с жителями соседних галактик. Исходя из преследуемых целей, все делились на наемников, воюющих за ситхов и наемников, которые поддерживают джедаев. Кроме того, была еще и мощная третья сила.

Каждый ребенок мандалорцев растет в сложных условиях. Его с детства учат воевать и закаляют характер, чтобы став взрослыми, они могли легко выживать в любых условиях. Смерть в племенах мандалорцев – привычное явление, но, несмотря на это, люди продолжают противостоять жестокости Вселенной. Их главная цель – выжить, поэтому все решения должны приниматься молниеносно.

Новый сериал о "Звездных войнах" Disney

Среди всех этих смелых воинов, особенно выделялся один юноша. Для защиты Мандалорец использует доспехи, которые были сделаны сотни лет назад и считаются самыми прочными во Вселенной. Поэтому во время боя, он всегда стоит во главе войска. Несмотря на то, что первый огонь достается именно ему, наш герой с любой битвы выходит невредимым. Для тех, кто проживает на других планетах, такие доспехи станут настоящим артефактом, за который многие захотят побороться.

До падения Империи руководство гордилось таким воином, но после ее краха, наш герой становится никому не нужным. Со времени падения Великой империи прошло уже 7 лет. Именно в этот период, начинаются главные приключения нашего героя. Он решает поселиться в одной из наиболее отдаленных частей галактики и точно так же, как и другие люди этого времени никогда не снимает с себя свои доспехи.

Мандалорец – стрелок-одиночка. Несмотря на то, что вокруг царит бесправие, постоянно происходят различные конфликты, наш герой пытается жить по совести и бороться за справедливость.

Где смотреть "Мандалорца"

Первым увидеть премьеру можно будет на стрим-канале Disney+. Его запуск запланирован на ноябрь 2019 года.

Как снимали "Мандалорец"

Главные роли будут исполнять Педро Паскаль, Дэйв Филони, Карен Гилкрист, Колин Уилсон и Кэтлин Кеннеди. Несмотря на динамичность и опасность некоторых сцен, все актеры играют без дублеров.

Джина Карано TMZ

Педро Паскаль Кадр из трейлера

Ходят слухи, что исполнитель роли Мандалорца во время работы ориентировался на Клинта Иствуда. Поэтому, возможно наш герой будет походить на ковбоя из Дикого Запада.

Кто снимал "Мандалорца"

Режиссером первого эпизода сериала стал Дэйв Филони, уже известный поклонникам"Звездных воин". Над другими будут работать Дебора Чоу, Рик Фамуйива, Тайка Вайтити и Брайс Ховард.

Дэйв Филони BBC

Фото со съемок

Lucasfilm уже опубликовал первые снимки со съемочной площадки.

Кадр со съемок Мандалорца TMZ

Так выглядит главный герой Кадр из трейлера

Трейлер "Мандалорца"

Создатели сериала все еще хранят секретность. Трейлер "Мандалорца" был показан только один раз на выставке Star Wars Celebration. В сети можно найти записи, но только в отвратительном качестве. Поэтому предлагаем вам посмотреть качественный разбор, где можно увидеть и фрагменты трейлера.

Бюджет картины уже приблизился к отметке в 100 млн. долларов, поэтому зрители ждут от режиссера чего-то впечатляющего. Уже скоро мы узнаем - совпадут ли ожидания с реальностью.

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