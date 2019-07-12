Сериал Фарго: смотреть все серии онлайн, трейлер 4 сезона, фото, актеры

Фарго – культовый и невероятно атмосферный криминальный сериал, снятый по мотивам одноименного фильма 1995 года.

Три сезона – три захватывающих, полных интриги и черного юмора истории. Теперь поклонники с нетерпением ждут премьеры десяти новых эпизодов, чтобы снова погрузиться в мрачную и зимнюю атмосферу любимого сериала.

Когда выйдет 4 сезон сериала Фарго?

"Фарго" выходит с 2014 года, и пока что выпущено три сезона, которые принесли проекту невероятный успех. Вопреки слухам, на этом история не закончится, и будет выпущен четвертый сезон.

Зимой 2018 года об этом заявил генеральный директор канала FX Джон Ландграф, пообещав выход первых эпизодов в 2019 году. Однако сценарист оказался слишком занят, работая с другими проектами.

В феврале 2019 года босс канала FX заявил, что уже увидел сценарий первых эпизодов нового сезона и остался в восторге. Съемки уже начались, но десять новых эпизодов зрители увидят только в 2020-м.

Предварительная дата премьеры первой серии - 22 апреля 2020 года.

О чем сериал "Фарго"?

Фарго – мрачноватый криминальный сериал-антология, приправленный тонким черным юмором. Его создатели были вдохновлены работой братьев Коэн и одноименным фильмом, вышедшим в 1995 году. Тем не менее сериал не является копией картины, а лишь перенял некоторые сюжетные линии и неповторимую атмосферу. В остальном же это полностью самостоятельный проект, в каждом сезоне представляющий зрителям новую историю.

О чем первый сезон?

Интригующая идея первого сезона сразу принесла сериалу настоящий успех. Действие разворачивается в заснеженной Миннесоте. Загадочный персонаж по имени Лорн Малво сбивает оленя и улетает в кювет. В травмпункте ему встречается страховой агент и неудачник Лестер Найгард. Незнакомец и разговор, который у них состоялся, показался Лестеру очень странным. И не зря. После этого последовала целая череда не менее странных событий, которые круто изменили его жизнь.

О чем второй сезон?

Вторая история интересно связывает между собой несколько сюжетных линий, затрагивающих судьбы нескольких семей. Действие происходит в Су-Фолс (Южная Дакота) в 1979 году. Второй сезон становится как бы приквелом первого и происходит раньше, чем события в первой истории. Расследуют преступления те же полицейские, только молодые.

Между наследниками преступного синдиката в семье Герхардт происходит борьба, которая омрачается еще сильнее загадочным исчезновением самого младшего из сыновей. В это же время местный мясник обнаруживает, что его жена сбила человека, и супружеская пара всеми силами пытается скрыть это от полиции. Полицейские же пытаются разобраться во всех этих странных событиях и находят одну очень важную улику...

О чем третий сезон?

Один из главных героев Рэй Стасси жаждет завладеть ценной маркой, которая находится у его родного брата. Он нанимает неудачливого уголовника, чтобы тот выкрал марку, но никудышный наемник напрочь забывает нужный адрес и случайно убивает ни в чем неповинного человека.

О чем будет четвертый сезон?

Уже известен синопсис нового сезона. Действие будет происходить в Канзас-Сити (Миссури) в 50-е годы. В городе властвуют и соперничают два мафиозных клана – итальянский и афроамериканский. Чтобы вечная война прекратилась, главы кланов обмениваются сыновьями, обещая друг другу вырастить их как собственных детей. Все меняется, когда один из главарей ложится в больницу на операцию и неожиданно умирает.

Где можно посмотреть сериал Фарго?

Все серии каждого нового сезона выходят на американском телеканале FX. Также они доступны на его официальном сайте канала. Смотреть "Фарго" онлайн также можно в iTunes. Все серии оперативно выходят на сайтах Netflix и Lostfilm.

Для русскоязычных пользователей новые серии сразу же доступны для просмотра на сайте и в приложении "Ivi" и на сайте Амедиатека.

Трейлер 4 сезона сериала "Фарго"

В сети пока нет ни тизера, ни трейлера 4 сезона "Фарго". Однако мы предлагаем насладиться шикарными саундтреками из предыдущих трех сезонов.

Кто снимает сериал "Фарго"?

Шоураннером и основным сценаристом всех трёх и четвертого сезонов является Ноа Хоули, больше всего он известен нам по сериалам"Кости" и "Легион". Предложение создать телеадаптацию фильма ему предложили компании MGM и FX.

Сами братья Коэны хоть и значатся в титрах, но участия в написании сценария и съемках не принимали. Они только прочитали готовый сценарий и дали свое одобрение.

В первом сезоне главные роли достались Билли Боб Торнтону ("Плохой санта", "Армагеддон", "Судья") и Мартину Фриману – актеры, сыгравшему хоббита Бильбо в приквеле к "Властелину колец". Первый блестяще сыграл немногословного и опасного наемного убийцу, а второй нелепого страхового агента-неудачника. Девушку-копа, расследовавшую убийства, сыграла Эллисон Толман ("Побег", "Бруклин 9-9", "Братья систерс").

Во втором и третьем сезоне можно увидеть такие известные лица как Кристен Данст ("Джуманджи", "Человек-паук", "Скорая помощь"), Джесси Племонс ("Во все тяжкие"), Дэвид Тьюлис ("Мальчик в полосатой пижаме", "Обнаженные").

Насчет актерского состава четвертого сезона "Фарго" известно только, что одну из главных ролей сыграет американский чернокожий актер и комик Крис Рок, известный всем по фильму "Догма" и сериалу "Все ненавидят Криса". Ему досталась роль босса в афроамериканской группировке.

Поклонники не сомневаются – десять эпизодов четвертого сезона однозначно произведут фуррор среди всех любителей мрачных и атмосферных криминальных историй. Создатели умело сохраняют интригу и заставляют телезрителей с нетерпением ждать, что же придумал Ноа Хоули в этот раз?

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