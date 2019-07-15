Сериал "Большая маленькая ложь": трейлер и отзывы на 2 сезон

Во втором сезоне сериала "Большая маленькая ложь" кинозрители смогут увидеть, как завершится история нескольких семейств, которые связывает одна большая тайна из прошлого.

Действие начинается сразу после завершения событий первого.

Когда выходит второй сезон?

Работа над вторым сезоном полюбившегося зрителям телесериала началась весной 2018 года, практически через год после того, как был завершен первый. Пилотная серия второго сезона вышла 9 июня 2019 года.

Главным препятствием для начала работы над вторым сезоном стало отсутствие первоисточника. Сериал базируется на книге Лианы Мориарти. Все события, которые автор рассказывает в романе, удалось уложить в первый сезон. Поэтому между первым и вторым сезоном прошло два года: съемочной группе пришлось обращаться в Мориарти для возобновления сотрудничества и ждать, когда она напишет продолжение.

Изначально второй сезон снимать не планировалось. Связано это, во-первых, с тем, что книга Мориарти полностью раскрыта в первом сезоне, а во-вторых с занятостью исполнителей главных ролей. Однако после успеха первого сезона HBO решили, что есть необходимость продолжать историю и довести незавершенные сюжетные линии до конца.

Смотреть трейлер 2 сезона "Большая маленькая ложь"

Кто играет в сериале?

В сериале режиссеру удалось собрать настоящее "созвездие" актеров и актрис первой величины. Здесь можно увидеть Риз Уизерспун, Николь Кидман, Адама Скотта, Сару Бэйкер и других. В новом сезоне к звездному касту присоединилась неподражаемая Мэрил Стрип, которая сыграет роль матери жестокого Пэрри Райта, сыгранного Александром Скарсгардом.

Кстати, интересно, что роль для Мэрил Стрип была написана специально: писательнице, перу которой принадлежит первоисточник, хотелось увидеть в титрах имя своей любимой актрисы.

О чем "Большая маленькая ложь"

История начинается в простой небольшой школе. Родители нескольких детей оказались втянуты в неприятные события: учеников обвиняют в том, что они издевались над одноклассницей. Вскоре в события оказалась втянутой вся школа, ученики и преподаватели которой разделились на два противоборствующих лагеря… И выясняется, что не все так просто, как кажется на первый взгляд. Речь идет не о простых школьных конфликтах между расшалившимися детьми, а об истории, уходящей своими корнями в далекое прошлое.

История полюбилась зрителям прежде всего тем, что она повествует о непростых, но актуальных для каждого семейных отношениях. Дети и их матери, любовь и насилие, измены и верность… И ложь, которая есть в каждой семье и которую все тщательно пытаются скрывать до тех пор, пока она не вырывается наружу, сметая все на своем пути.

Во втором сезоне героям предстоит смириться с тем, что случилось в первом, и научиться жить новой жизнью. Мадлен должна противиться вновь возникшим в ее жизни соблазнам, Селеста все еще переживает утрату супруга, более подробно будут раскрыты судьбы Бонни и Ренаты… Пэрри, который погиб в конце первого сезона, может вернуться в сериал (сам актер намекает на то, что его героя зрители еще увидят на экране). Мэри Луи Райт (Мэрил Стрип) приезжает в город, чтобы расследовать гибель сына и повидаться с внуками…

Это — далеко не все события, которые будут происходить во втором сезоне: поговаривают, что в сценарии события закручены еще сильнее, чем в первоисточнике, поэтому скучать зрителям не придется.

Кто играет в "Большая маленькая ложь"?

Несмотря на то, что действия первоисточника происходят в Австралии, съемки велись в Америке. Снимать сериал в Австралии было бы слишком накладно.

Интересно, что съемки первого сезона сблизили Николь Кидман и Риз Уизерспун настолько, что они даже приобрели себе участки по соседству в Нэшвилле.

Ради того, чтобы сыграть в сериале, Риз Уизерспун пришлось отказаться от участия в фильме "Уменьшение", а Николь Кидман не удалось исполнить роль матери главной героини в блокбастере "Чудо-женщина". Кстати, это — первая работа Николь Кидман в сериале после вышедшего в 90-х "Бангкок-Хилтон".

После завершение съемок второго сезона Кидман и Уизерспун купили права на следующую книгу Мориарти — роман "Действительно виновен". Скорее всего, экранизация его не за горами. Актрисы будут продюсировать новый сериал.

Кто снял "Большая маленькая ложь"?

Во втором сезоне к съемкам приступил новый режиссер. В первом сезоне режиссером был Жан-Марк Валли, во втором с актерами работает Андреа Арнольда.

Отзывы на "Большая маленькая ложь" 2 сезон

Несмотря на скепсис по отношению к продолжению, 2 сезон явно оправдывает ожидания фанатов. На популярном сайте Rottentomatoes его рейтинг составляет 96%.

"Второй сезон был творческим риском. Но пока что решение о продолжении истории стоит того, чтобы за ним следили", "К счастью, эти первые несколько эпизодов столь же увлекательны, как и предыдущие. Сцены стремительно меняются, но не отставать от темпа - не проблема: эти эмоциональные американские горки - очень весело", "Большую маленькую ложь" нужно обязательно увидеть снова", "Есть больше секретов и больше позора. Должно быть интересно посмотреть, чем все это закончится", — написали в комментариях на сайте.

Критики также восприняли его благосклонно.

"Уже в первых сериях второго сезона „Большая маленькая ложь“ предлагает одни из лучших психологических сюжетов на телевидении", — хвалит историю The Atlantic.

"Сериал выглядит великолепно, звучит великолепно, и в нем играют одни из лучших актеров на нашей очень людной планете", — замечает критик портала Roger Ebert.

"Какие бы слова вы ни выбрали для описания „Большой маленькой лжи“, новый сезон выглядит таким же захватывающим, как и первый", — считает обозреватель Boston Herald.

Где смотреть "Большая маленькая ложь" 2 сезон?

Посмотреть сериал "Большая маленькая ложь" можно на сайте HBO после регистрации.

Также транслировать второй сезон сервис Amediateka (посмотреть сериал можно будет как на языке оригинала, так и в дубляже).

Второй сезон сериала - настоящий подарок для всех ценителей качественного кино, семейных драм и захватывающих сюжетных перипетий. К тому же, редкий сериал может похвастаться таким количеством "звезд" первой величины в главных ролях, на игру которых, несомненно, стоит полюбоваться любому киноману.

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