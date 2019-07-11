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"Король Лев" 2019 от Disney: где смотреть, трейлер, фото, дата выхода

1.1т Читать материал на украинском

Мультфильм "Король Лев" от компании Walt Disney Pictures вышел в далеком 1994 году и стал одним из самых узнаваемых и любимых в мире.

Теперь, в 2019 году, выходит ремейк, приуроченный к двадцатипятилетнему юбилею оригинальной картины.

Поклонники с нетерпением ждут премьеры, чтобы вновь пережить историю львенка Симбы, который проходит путь от жертвы до короля всех зверей.

"Король Лев" 2019 от Disney: где смотреть, трейлер, фото, дата выхода

Когда выйдет "Король Лев" 2019?

Уже 18 июля 2019 года зрители смогут отправиться в кинотеатры, чтобы насладиться высококачественным ремейком и узнать, какие же сюрпризы подготовили создатели.

Важно отметить, что фильм производился на протяжении трех лет. Работа началась еще летом 2016 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США).

"Король Лев" 2019 от Disney: где смотреть, трейлер, фото, дата выхода

О чем будет мультфильм "Король Лев" 2019?

Изначально создатели пообещали, что зрителей ждет детальная пересъемка, как это было в случае с кинофильмом "Красавица и Чудовище", где главные роли исполнили Эмма Уотсон и Люк Эванс. Тем не менее, хронометраж значительно увеличился, в сравнении с оригиналом, а это значит, что стоит подготовиться к сюрпризам. Также известно, что в фильме прозвучит новая композиция.

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Основной сюжет, впрочем, в любом случае останется неизменным. Действие происходит в саванне, где проживает прайд львов. Правит всеми мудрейший король Муфаса, в семье которого недавно произошло знаменательное событие: у них с супругой родился долгожданный сын, которого нарекли Симбой. В будущем именно ему предстоит принять на себя ответственность за всех зверей саванны и править так же хорошо, как его отец.

"Король Лев" 2019 от Disney: где смотреть, трейлер, фото, дата выхода

Но злобный лев Шрам, держащийся от остальных львов в стороне и предпочитающий компанию гиен, не хочет, чтобы правителем был Муфаса, и уж тем более он против маленького наследника. Ради свержения своего родного брата, а заодно и племянника, этот мерзавец готов на все…

Отзывы на "Короля льва" 2019

Некоторым людям уже посчастливилось посетить премьерные показы, и они охотно поделились своими впечатлениями в социальных сетях, в основном в твиттере. Все оценки положительные, зрители говорят, что Джон Фавро любовно воссоздал оригинал, в этой работе чувствуется большое уважение.

"Король Лев" 2019 от Disney: где смотреть, трейлер, фото, дата выхода

Как и в оригинальном мультфильме, последняя сцена с Муфасой заставила всех, в том числе и мужчин, рыдать навзрыд, а потом, когда на экране появились задорные Тимон и Пумба, всем стало значительно легче. Именно этих ребят зрители выделяют в особенности.

Основываясь на столь положительной первой реакции, можно сказать, что "Король Лев" 2019 сочетает в себе высокие технологии и невероятной глубины душевность. Это определенно секрет шедевра.

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Где смотреть мультфильм "Король Лев" 2019?

Этот мультфильм действительно стоит увидеть на большом экране, чтобы насладиться детализацией, звуковым рядом и первоклассным музыкальным сопровождением. К тому же, в сети он появится не ранее, чем через полгода.

"Король Лев" 2019 от Disney: где смотреть, трейлер, фото, дата выхода

Кто снимал?

Производством фильма занимался талантливый режиссер Джон Фавро ("Книга джунглей", "Железный человек" и "Железный человек 2"). Сценарий написал Джефф Натансон ("Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки", "Поймай меня, если сможешь", "Терминал").

"Король Лев" 2019 от Disney: где смотреть, трейлер, фото, дата выхода

За монтаж отвечали Марк Ливолси и Адам Герстл, которые уже работали вместе с Фавро над "Книгой джунглей". Оператор – Калеб Дешанель ("Сокровища нации").

Композитором проекта выступил Ханс Циммер, чьи мелодии знакомы абсолютно каждому человеку. Самые известные работы – это саундтрек к "Пиратам Карибского моря", "Мадагаскару", "Шерлоку Холмсу", и так далее.

Трейлер "Король Лев" 2019

Первый трейлер собрал 225 млн. просмотров за сутки – вот настолько люди были заинтригованы грядущим ремейком. Вы можете посмотреть его прямо сейчас:

Второй трейлер появился в сети 10 июля 2019 года.

Актерский состав

Когда стало известно, что будет ремейк "Короля льва", многочисленные поклонники настаивали на том, чтобы роли озвучивали прежние актеры. Но из них к своей роли вернулся только Джеймс Эрл Джонс, который озвучивал оригинального Муфасу в 1994 году. Тех, кто уже посмотрел премьеру, знакомый голос в буквальном смысле довел до слез.

Остальных персонажей озвучили другие актеры. Роль взрослого Симбы досталась Дональду Гловеру ("Хан Соло. Звездные войны: Истории"), Шраму подарил свой голос Чиветел Эджиофор ("Доктор Стрэндж"), Пумба говорит точно как Сет Роген ("Та еще парочка"), а Тимон как Билли Айкнер ("Американская история ужасов").

"Король Лев" 2019 от Disney: где смотреть, трейлер, фото, дата выхода

Главной звездой каста, конечно же, является знаменитая певица Бейонсе, которая озвучила Налу. Джон Фавро представлял только ее в этой роли, поэтому выразил готовность подстроиться под плотный график звезды и ждать столько, сколько нужно.

Также в озвучке приняли участие Элфри Вудард, Джон Кани, Эрик Андре, Джон Оливер, Киган-Майкл Кей, и многие другие.

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Место
США
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