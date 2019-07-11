"Король Лев" 2019 от Disney: где смотреть, трейлер, фото, дата выхода

Мультфильм "Король Лев" от компании Walt Disney Pictures вышел в далеком 1994 году и стал одним из самых узнаваемых и любимых в мире.

Теперь, в 2019 году, выходит ремейк, приуроченный к двадцатипятилетнему юбилею оригинальной картины.

Поклонники с нетерпением ждут премьеры, чтобы вновь пережить историю львенка Симбы, который проходит путь от жертвы до короля всех зверей.

Когда выйдет "Король Лев" 2019?

Уже 18 июля 2019 года зрители смогут отправиться в кинотеатры, чтобы насладиться высококачественным ремейком и узнать, какие же сюрпризы подготовили создатели.

Важно отметить, что фильм производился на протяжении трех лет. Работа началась еще летом 2016 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США).

О чем будет мультфильм "Король Лев" 2019?

Изначально создатели пообещали, что зрителей ждет детальная пересъемка, как это было в случае с кинофильмом "Красавица и Чудовище", где главные роли исполнили Эмма Уотсон и Люк Эванс. Тем не менее, хронометраж значительно увеличился, в сравнении с оригиналом, а это значит, что стоит подготовиться к сюрпризам. Также известно, что в фильме прозвучит новая композиция.

Основной сюжет, впрочем, в любом случае останется неизменным. Действие происходит в саванне, где проживает прайд львов. Правит всеми мудрейший король Муфаса, в семье которого недавно произошло знаменательное событие: у них с супругой родился долгожданный сын, которого нарекли Симбой. В будущем именно ему предстоит принять на себя ответственность за всех зверей саванны и править так же хорошо, как его отец.

Но злобный лев Шрам, держащийся от остальных львов в стороне и предпочитающий компанию гиен, не хочет, чтобы правителем был Муфаса, и уж тем более он против маленького наследника. Ради свержения своего родного брата, а заодно и племянника, этот мерзавец готов на все…

Отзывы на "Короля льва" 2019

Некоторым людям уже посчастливилось посетить премьерные показы, и они охотно поделились своими впечатлениями в социальных сетях, в основном в твиттере. Все оценки положительные, зрители говорят, что Джон Фавро любовно воссоздал оригинал, в этой работе чувствуется большое уважение.

Как и в оригинальном мультфильме, последняя сцена с Муфасой заставила всех, в том числе и мужчин, рыдать навзрыд, а потом, когда на экране появились задорные Тимон и Пумба, всем стало значительно легче. Именно этих ребят зрители выделяют в особенности.

Основываясь на столь положительной первой реакции, можно сказать, что "Король Лев" 2019 сочетает в себе высокие технологии и невероятной глубины душевность. Это определенно секрет шедевра.

Где смотреть мультфильм "Король Лев" 2019?

Этот мультфильм действительно стоит увидеть на большом экране, чтобы насладиться детализацией, звуковым рядом и первоклассным музыкальным сопровождением. К тому же, в сети он появится не ранее, чем через полгода.

Кто снимал?

Производством фильма занимался талантливый режиссер Джон Фавро ("Книга джунглей", "Железный человек" и "Железный человек 2"). Сценарий написал Джефф Натансон ("Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки", "Поймай меня, если сможешь", "Терминал").

За монтаж отвечали Марк Ливолси и Адам Герстл, которые уже работали вместе с Фавро над "Книгой джунглей". Оператор – Калеб Дешанель ("Сокровища нации").

Композитором проекта выступил Ханс Циммер, чьи мелодии знакомы абсолютно каждому человеку. Самые известные работы – это саундтрек к "Пиратам Карибского моря", "Мадагаскару", "Шерлоку Холмсу", и так далее.

Трейлер "Король Лев" 2019

Первый трейлер собрал 225 млн. просмотров за сутки – вот настолько люди были заинтригованы грядущим ремейком. Вы можете посмотреть его прямо сейчас:

Второй трейлер появился в сети 10 июля 2019 года.

Актерский состав

Когда стало известно, что будет ремейк "Короля льва", многочисленные поклонники настаивали на том, чтобы роли озвучивали прежние актеры. Но из них к своей роли вернулся только Джеймс Эрл Джонс, который озвучивал оригинального Муфасу в 1994 году. Тех, кто уже посмотрел премьеру, знакомый голос в буквальном смысле довел до слез.

Остальных персонажей озвучили другие актеры. Роль взрослого Симбы досталась Дональду Гловеру ("Хан Соло. Звездные войны: Истории"), Шраму подарил свой голос Чиветел Эджиофор ("Доктор Стрэндж"), Пумба говорит точно как Сет Роген ("Та еще парочка"), а Тимон как Билли Айкнер ("Американская история ужасов").

Главной звездой каста, конечно же, является знаменитая певица Бейонсе, которая озвучила Налу. Джон Фавро представлял только ее в этой роли, поэтому выразил готовность подстроиться под плотный график звезды и ждать столько, сколько нужно.

Также в озвучке приняли участие Элфри Вудард, Джон Кани, Эрик Андре, Джон Оливер, Киган-Майкл Кей, и многие другие.

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