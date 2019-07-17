Фильм "Анна" Люка Бессона: смотреть онлайн, отзывы, трейлер

18 июля в Украине состоится премьера боевика "Анна" от известного режиссера Люка Бессона.

В центре сюжета – невероятно привлекательная и смертельно опасная русская модель-шпион, которая работает на спецслужбы в Париже и виртуозно уничтожает врагов.

О чем фильм "Анна"?

Премьера нового творения Люка Бессона для европейских зрителей состоялась 19 июня 2019 года. В США её представили 21 июня, а вот до Украины картина доберется только 18 июля.

Действие фильма переносит нас на три десятка лет назад – в Москву 1985 года. Главная героиня – молодая и весьма симпатичная девушка Анна. Она едва сводит концы с концами, принимает наркотики и из последних сил терпит обиды от своего бойфренда-бандита.

Понимая, что больше продолжатся так не может, Аня пытается поступить на службу в ВМФ. Всё-таки за плечами Омская военная академия, должно получиться. Однако у ее горе-приятеля идея получше – он предлагает принять участие в ограблении банкомата "Банка Советского Союза", и тем самым втягивает подругу в целую цепочку неприятностей.

Конечно же, план с ограблением полностью проваливается, и кого-то ждет тюрьма, а кого-то... шанс на светлое и успешное будущее. Анна сталкивается с агентом КГБ Ченковым. Он предлагает ей вступить в их ряды и, не желая более влачить свое жалкое существование, бедная девушка соглашается.

Не проходит и пары лет, и Анна превращается в дико сексуальную и безжалостную убийцу, которая виртуозно крушит все вокруг. В ее хрупком теле скрыта смертоносная сила, способная справиться с любым количеством врагов, а в очаровательной белокурой головке – за считанные секунды выстраиваются стратегии по уничтожению очередной цели.

Главное оружие шпионки – ее красота, сражающая наповал. Отправившись под прикрытием в Париж, красавица строит карьеру фотомодели, а параллельно выслеживает, соблазняет и беспощадно убивает врагов. Опаснее ее нет никого в мире, и все это продолжается, пока девушка не связывается с ЦРУ, которые не прочь переманить ее на свою сторону.

Кто снимал "Анну" - создатели и актерский состав

Главным создателем фильма стал легендарный французский режиссер – Люк Бессон, известный нам по фильмам "Леон", "Пятый элемент", "Заложница". Он был и сценаристом, и режиссером и продюсером новой картины и даже частенько садился на место оператора. Производством фильма занялась компания EuropaCorp.

Для своего нового творения Бессон подобрал весьма впечатляющую команду проверенных профессионалов, с которыми ему уже не раз доводилось работать. Среди них такие известные имена:

Тьерри Арбогаст – оператор ("Миссионер", "Пятый элемент", "Сердцеед");

Юг Тиссандье – художник-постановшик ("Перевозчик", "Заложница", "13-й район");

Оливье Берио – дизайнер костюмов ("Из Парижа с любовью", "Красный отель")

Эрик Серра – композитор, автор шикарного саундтрека, создавшего фильму его неповторимую атмосферу.

Роль главной героини досталась магнетически красивой русской фотомодели Саше Лусс, работавшей с Dior и Carolina Herrera. Есть у неё опыт работы и с самим Люком Бессоном – она снималась в одной из его предыдущих работ "Валериан и город тысячи планет".

Неудачливого бойфренда девушки сыграл известный русский актер Александр Петров ("Притяжение", "Лед", "Гоголь.Вий"). Он долго скрывал свой голливудский дебют и официально сообщил о том, что снялся в фильме Люка Бессона только через год после начала съемок.

Появляются в фильме и известные голливудские лица – например, Хелен Миррен в роли суровой начальницы в КГБ Ольги, Киллиан Мерфи в роли сотрудника ЦРУ, Люк Эванс в роли куратора молодой шпионки.

Как снимался фильм "Анна"?

Съемки фильма стартовали в ноябре 2017 года и проходили в Москве и в Париже. Художникам и декораторам пришлось немало поработать, чтобы состарить внешний вид обеих столиц до времен 90-х годов. Однако, как заметили все критики, с Россией не слишком постарались, и в кадре не раз можно было заметить мелькающие мимо "Кофе Хаузы", автомобили современных марок и новые номера.

Впрочем, режиссер сам признается, что в России съемки проходили сложнее – ему самому пришлось приехать сюда на четыре месяца раньше, чтобы уладить все организационные вопросы.

Немало пришлось поработать и над костюмами – для одной только Саши Лусс было создано 48 разных нарядов. В ходе фильма ее героиня все время меняла внешность, поэтому нужно было тщательно проработать каждый образ. Тем не менее, прекрасные внешние данные и идеальная фигура девушки делали эту работу весьма приятной.

Основой всего подготовительного периода стала разработка индивидуального боевого стиля героини. Для этого было просмотрено большое количество советских боевиков 70-х годов и поединков русских бойцов. Тщательно изучив материал и подключив немного фантазии, создателям удалось придумать боевой стиль особой красоты и силы, благодаря которому девушка так легко и изящно крушила всех вокруг.

Трейлер фильма "Анна" и где его посмотреть?

Первый дублированный трейлер фильма "Анна" вышел в сеть уже в апреле 2019 года. Сразу после премьеры 18 июля картина стала доступна для просмотра во всех кинотеатрах страны. Посмотреть фильм "Анна" онлайн можно будет в интернет-кинотеатрах по подписке.

Отзывы на фильм "Анна"

На рейтинге сайта "Кинопоиск" фильм имеет достаточно низкий рейтинг - всего 6 из 10. Кроме того, на него оставили 50% положительных отзывов. Большинство рецензентов обвиняют фильм в большом количестве "клюквы", анахронизмов и шаблонности.

""Клюквы" в фильме так много, что "Анну" вовсю сравнивают с "Красным воробьем". Это, конечно, перебор — в этих двух фильмах "клюква" совершенно разного толка. Если "Воробей" пропитан паранойей и какими-то совсем дикими фантазиями, то "Анна" просто совсем не пытается быть достоверной (в кадре масса анахронизмов) и собирает под своим крылом всевозможные штампы (взять хотя бы злого генерала, отправляющего головы по почте). Многим эта "клюква" настолько застилает глаза, что они не замечают главного — в конце концов Бессон не выказывает симпатии ни КГБ, ни ЦРУ, а самыми смелыми, честными и умелыми оказываются женщины", — написал пользователь EgorovD.

"Ох, Бессон-Бессон. Что ж ты творишь? Неужели ты думаешь, что сняв нечто более отвратительное, чем недавний "Красный воробей", ты заработаешь на покрытие долгов?", — огорчен критик с ником Морган Фриман.

"Вот так ходишь, ходишь в кино, а потом, бац, и второе пришествие "Никиты" в облике белокурой "Анны", от которой даже у самого крепкого киномана могут пошатнуться нервы", — разочарован Disterneo.

Впрочем, есть среди критиков и такие, кому фильм очень понравился.

"Люк Бессон выпустил лентач про бесстрашную русскую красавицу, хладнокровности и решительности которой позавидует любой современный мужик, и я просто растаяла, растеклась по креслу полуденным мороженым на майке пятилетки. Обожаю именно такое кино — динамичное, яркое, эффектное, стремительное и настолько неудержимое, что, кажется, оно вот-вот несокрушимой стихией выльется через экран", — написала AlenaLove.

Скрин с сайта "Кинопоиск"

Скрин с сайта "Кинопоиск"

Скрин с сайта "Кинопоиск"

Как бы там ни было, но на отзывы лучше не полагаться и посмотреть фильм самому. Если уж не в кино, то хотя бы в сети, когда он там появится.

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