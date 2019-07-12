"Джокер" 2019: где смотреть, трейлер, фото, дата выхода

"Джокер" 2019 – это долгожданный фильм Тодда Филлипса, посвященный самому яркому злодею комиксов DC, главному врагу Бэтмена.

До этого момента эталонным Джокером считался Хит Леджер, посмертно получивший за роль в "Темном рыцаре" свой Оскар. Самым худшим Джокером стал Джаред Лето в недавнем фильме "Отряд самоубийц". Чем же удивит публику новый фильм? Оправдает ли он ожидания или окажется очередным провалом?

Новый Джокер Кадр из фильма

Когда выйдет фильм "Джокер" 2019?

Грядущая осень обещает быть жаркой и очень интересной, потому что мировая премьера кинофильма "Джокер" состоится 4 октября 2019 года.

О чем фильм "Джокер" 2019?

Режиссер Тод Филлипс сразу объявил, что не планирует ориентироваться ни на выходившие до этого момента фильмы по вселенной DC, ни даже на оригинальные комиксы. Его цель – создать уникальную историю на всем известной базе, но не воплощать в кино готовые и знакомые поклонникам сюжеты. Столь вольной интерпретации мир еще не видел.

Создатели "Джокера" обещают удивить Кадр из фильма

Также он сразу отказался от концепции классического супергеройского кино, крайне популярной в последнее время, отдав предпочтение серьезному жанру криминальной драмы. Это история не о гениальной и сумасшедшем злодее Джокере, который творит беспорядки на улицах Готэма в ожидании Бэтмена, а о сломленном человеке, проходящем тяжелый путь от отчаяния до ярости.

К слову, врага Джокера, великий Брюс Уэйн, в фильме фигурировать не будет, зато появится его родственник, некий Томас Уэйн.

Брюса Уэйна в картине еще не будет Кадр из фильма

Краткий синопсис сюжета "Джокер" 2019

Действие разворачивается в начале восьмидесятых годов. Главный герой – некий Артур Флек, обыденный человек, чьего присутствия никто и никогда не замечает. Когда-то он покинул родной дом ради попытки повидать мир и стать кем-нибудь значимым, но ничего не добился, и вернулся в Готэм ни с чем. Его мать тяжело больна, а карьера юмориста совсем не складывается.

Стараясь не терять надежды на лучший исход, он снова и снова выходит на сцену, но вместо благодарного веселого смеха слышит лишь издевки. Каждый следующий день хуже предыдущего. Неудачи, преследующие мужчину, попросту вынуждают его терять человеческий облик и идти на крайние меры. Совсем скоро он переступит черту…

Действие разворачивается в начале 80-х Кадр из фильма

Где смотреть фильм "Джокер"?

Фильм "Джокер" 2019 обещает быть чертовски зрелищным, поэтому нужно обязательно идти на него в кино и смотреть на большом экране. Такие громкие премьеры ни в коем случае нельзя пропускать! Тем более что в сети он появится как минимум через пять или шесть месяцев после премьеры в кино.

Кто снимал фильм "Джокер"?

Съемками столь ожидаемого фильма занималась компания Warner Bros., режиссером и сценаристом проекта является Тодд Филлипс, на счету которого все части "Мальчишника в Вегасе" и "Парни со стволами". Все предыдущие проекты этого человека были исключительно комедийными, поэтому сначала поклонники сомневались, что он справится с заявленной мрачной, серьезной и глубокой историей Джокера. Трейлер развеял большую часть сомнений.

Брэдли Купер - главный продюсер "Джокера" Кадр из фильма

Главным продюсером проекта выступает Брэдли Купер, чей недавний режиссерский дебют "Звезда родилась" прогремел на весь мир и собрал множество положительных отзывов, а также немалое количество престижных наград.

Трейлер фильма "Джокер"

До выхода трейлера поклонники персонажа очень скептически относились к грядущему фильма, но как только видео появилось на YouTube, они резко сменили гнев на милость.

Стоит признать, что трейлер действительно выглядит очень впечатляюще, и Хоакин Феникс сумел вжиться в роль так же глубоко, как это когда-то сделал Хит Леджер. Убедитесь в этом сами!

Актерский состав

Главная роль досталась Хоакину Фениксу ("Она", "Переступить черту"), которого голливудское сообщество заслуженно считает сильным драматическим актером. Ранее он всегда отклонял предложения, связанные с комиксами про супергероев, потому что предпочитает не сниматься в сериях, но в роли Джокера он был действительно заинтересован.

Проект задумывали еще в 2014 Кадр из фильма

В первый раз предложение поступило в 2014 году, но проект был отложен по независящим от студии причинам. Затем в 2018 фильм получил зеленый свет и съемки стартовали.

Хоакин Феникс - новый Джокер Кадр из фильма

Несмотря на то, что Тодд Филлипс зарекся подражать предыдущим вариациям Джокера, внешний облик героя определенно имеет общие черты с вечным образом из "Темного рыцаря". Это и длинные, зачесанные назад зеленые волосы, и неаккуратный грим, и основные цветовые решения в одежде. Поклонники, тем не менее, восприняли внешний вид Хоакина Феникса в образе как добрый знак.

Также в фильме примут участие Роберт Де Ниро ("Стажер"), Зази Битц ("Дэдпул 2"), Фрэнсис Конрой ("Американская история ужасов"), Бретт Каллен ("Нарко"), и другие.

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