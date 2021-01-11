Андрей Малинович об участии в съемках "Бесславных крепостных": роль негодяя оказалась для меня настоящим вызовом

24 декабря в украинском прокате стартовал приключенческий экшн "Бесславные крепостные", где актер театра и кино Андрей Малинович сыграл яркую и харизматичную роль помещика – Яромира Лободу. После премьеры мы пообщались с Андреем и узнали, с чего начинался его путь в актерской деятельности, как он присоединился к фильму, а также почему "Бесславные крепостные" по праву могут называться одним из лучших украинских фильмов.

– Андрей, расскажите, пожалуйста, подробнее о своем пути. Когда вы впервые поняли, что хотите посвятить себя актерской деятельности?

– Родился я в славном городе Тернополь в семье творческих интеллигентов: мама была актрисой, а отец — музыкантом. С юных лет я мечтал стать хирургом, даже дважды пытался поступить в мединститут, но не сложилось. Поскольку мама работала в театре — попросился туда на работу. А потом меня заметил художественный руководитель театра и актер-профессор-преподаватель и буквально силой заставил подать документы в музыкальное училище. И с 1993 года я работал в Тернопольском академическом областном украинском драматическом театре им. Т. Г. Шевченко в должности осветителя сцены, параллельно получая среднее специальное образование. С 1995 по 1998 год учился в Тернопольском музыкальном училище им. С. Крушельницкой, где получил диплом по специальности "Актер драмы и кино". И с 1998 начал работать актером театра. С 2005 по 2008 год обучался в Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств по специальности "Театральное искусство", где получил диплом с отличием как режиссер массовых праздников и зрелищ, преподаватель специальных дисциплин. Сейчас имею звание заслуженного артиста Украины, ведущего мастера сцены Тернопольского академического областного украинского драматического театра им. Т. Г. Шевченко.

– Что вам ближе: кино или театр?

– В театре я работаю уже около тридцати лет. За это время я сыграл почти сто ролей на родной, и не только, сцене! Как оказалось, театр — это мое призвание и альма-матер, что выковала и воспитала меня как актера и личность. Я живу театром и не представляю своей жизни без него. В конце концов, это единственное, что я умею делать.

С другой стороны, есть многогранный и бесконечный мир кинематографа настолько захватывающий и непредсказуемый, что хочется нырнуть в него с головой без колебаний.

– По каким критериям решаете, будете ли играть ту или иную роль? К каким проектам никогда не присоединитесь?

– Мир неумолимо диктует свои условия и сегодня актеру нужно не только развивать собственный талант, но и внимательно следить за мировыми веяниями. По моему глубокому убеждению, актер должен быть готов к любому жанру и роли. Например, мне было бы интересно попробовать свои силы в глубокой драматической ленте.

Однако, конечно, у меня есть определенные условия при выборе той или иной роли, которые я не нарушу. Я позиционирую себя как украиноязычного актера, следовательно, стараюсь разговаривать исключительно на украинском. Поэтому не соглашаюсь на русскоязычные проекты, хотя против самого языка ничего не имею.

Я люблю и культивирую украинскую культуру, а еще стараюсь постоянно бороться с расизмом в любом его проявлении.

– 24 декабря на широкие экраны вышла лента "Бесславные крепостные". Расскажите, пожалуйста, как вы присоединились к фильму?

– Буду откровенным, я всегда встречал по-настоящему профессиональных и хороших людей, которые помогли мне определить мои жизненный и карьерный пути. И с работой всегда складывалось, поскольку сейчас попасть в кино — большая лотерея, а получить заметную роль в полнометражном, самобытном и ироническом экшне тем более. Для меня было большой честью работать бок о бок с такими профессионалами, как продюсер Дмитрий Минзянов, режиссер Роман Перфильев, оператор Дмитрий Недря, художниками по костюмам Натальей Степановой и Андреем Яремия и всей командой, благодаря которой лента "Бесславные крепостные" стала действительностью. А еще отдельно хотел бы упомянуть кастинг-директора Аллу Самойленко, которая и привлекла меня к проекту. Она заметила меня еще давно, однако нам никак не удавалось поработать вместе. Именно благодаря ей я стал частью этого невероятного мира кино.

– Каков он ваш герой? Чем больше всего понравился и запомнился вам? Есть ли между вами общие черты?

– На протяжении всего творческого пути я ни разу не перевоплощался в отрицательных героев, то есть антагонистов. А в "Бесславных крепостных" я сыграл Яромира Лободу — украинского пана, помещика и настоящего негодяя, который живет по своим принципам, которыми, к сожалению, вряд ли можно гордиться.

Кроме того, режиссеру Роману Перфильева удалось придумать невероятно яркий и колоритный образ персонажа, который долго будет жить в вашей памяти и вызовет немало эмоций. Поэтому для меня, как для человека с добрым сердцем и кротким нравом, эта роль оказалась настоящим вызовом. Однако у меня, как и каждого, есть две стороны — светлая и темная. Побеждает всегда та, которую кормишь. Поэтому мне было интересно попробовать себя в таком амплуа. А то, каким Яромир Лобода (в моем исполнении) вышел на экране, оставим на суд зрителей.

– Почему фильм "Бесславные крепостные" стоит внимания зрителей?

– Нам с командой удалось создать целостный, классный и динамичный экшн, который захватывает внимание с первых секунд. Как по мне, это именно то, чего так не хватало в кинематографе в последнее время. Лента действительно смотрится на одном дыхании и оставляет приятное послевкусие. Поэтому хорошее настроение гарантировано! Искренне приглашаю всех зрителей на просмотр действительно качественного кинопродукта.

Конечно, лента будет иметь полярные отзывы среди критиков и зрителей, но будем откровенны: она никого не оставит равнодушным, ведь похожего прецедента в украинском кино еще не было.