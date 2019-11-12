61-летняя Шєрон Стоун повторила легендарную сцену из "Основного инстинкта": сеть в восторге

61-летняя американская актриса Шэрон Стоун повторила культовую сцену из фильма "Основной инстинкт" вызвав восторг в сети.

Актриса на церемонии вручения награды "Женщина года" предложила зрителям разделить с ней момент, который изменил всю ее жизнь.

Скриншот из видео

"Много лет назад я сидела на съемочной площадке, и мой режиссер сказал мне: "Ты не могла бы снять трусы, потому что они заметны в этой сцене, а их на тебе быть не должно. Ничего не будет видно". И я сказала: "Конечно". Я не знала, что этот момент изменит мою жизнь", - сказала актриса.

Кадр из фильма "Основной инстинкт"

Стоун попросила всех слушателей повторять движение за ней, после чего она с легкостью закинула ногу на ногу.

"Каждый из нас имеет полное право на ту форму сексуальности, которую мы выбрали для себя, и никто не может лишить вас этого… Я хочу поблагодарить вас за то, что вы выбрали меня женщиной года. Потому что было время, когда никто не воспринимал меня всерьез" - резюмировала звезда.

Зал отреагировал на это выступление оглушительной овацией.

Всего за несколько дней ролик набрал несколько миллионов просмотром, тысячи позитивных комментариев и лайков.

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