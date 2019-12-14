Расскажу вам о сериале - Современная любовь/Modern Love, 2019.

6 причин, зачем смотреть:

жанр коротких новелл: каждая серия - это 30-минутная отдельная история (всего их восемь) о разных людях, но об одном и том же чувстве

хотя каждая история довольно короткая, выглядит все целостно и полноценно, ну а в финальном эпизоде вы увидите мельком всех героев и сердце успокоится, что у всех все так или иначе хорошо... и у вас тоже все будет хорошо!

актерский состав - в одном эпизоде "миллионер из трущоб" и "лев" Дев Патель, в другом - вытанцовывает и поет "отверженная" и оскароносная Энн Хэтуэй, в третьем на усыновление ребенка со своим партнером решается "Мориарти" Эндрю Скотт, - уверена, вы увидите многие другие знакомые лица;

внутреннее ощущение после просмотра - а оно очень теплое, нежное, доброе и нужное, особенно сейчас, когда всем хочется праздников, огоньков, надежды и когда то и дело что-то бьет по башке - то новости, то мнения британских психологов, оценивающих людей по походке, то переговоры президентов;

эпизод Энн Хэтуэй, в начале которого вы будете крутить у виска, особенно вы, нелюбители и неценители мюзиклов! но не спешите, пожалуйста! досмотрите до конца и, возможно, вы поймете хотя бы на 5% то, как живут люди с биполярным расстройством;

ну и Нью-Йорк! Он здесь, мне кажется, - главная <З

P.S. Особенно рекомендую смотреть тем, кто обожает "Реальную любовь"/Love Actually, но считает, что пора новогодних фильмов еще не настала.

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