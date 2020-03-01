Эти советские актрисы тоже могли б покорять Голливуд если бы не холодная война и железный занавес, отгородивший СССР от остального мира. В любом случае они были не менее красивы и талантливы, чем их заокеанские коллеги.

Наталья Варлей

Вспоминаем актрис, которыми восхищались миллионы, но о которых, увы, не знала планета.

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Наталья Варлей

Будущая Нина из "Кавказской пленницы" после окончания школы поступила в Государственное училище циркового искусства, где она занималась на акробатическом отделении. Затем Наталья стала эквилибристкой. В цирке на Цветном бульваре Варлей попалась на глаза режиссеру Георгию Юнгвальд-Хилькевичу, в "Формуле радуги" которого она сыграла свою первую роль.

Наталья Варлей в "Кавказской пленнице"

Но зрительский успех Наталье принесла комсомолка Нина из "Кавказской пленницы или Новых приключений Шурика". Также стоит вспомнить о ролях Варлей в "Гостье из будущего", "Семи невестах ефрейтора Збруева" и "Вие".

Анастасия Вертинская

Дебют Анастасии Вертинской в кино состоялся в фильме-сказке "Алые паруса", где юная красавица блистала в роли Ассоли. Также зрители запомнили талантливую актрису по ее героиням из "Безымянной звезды", "Войны и мира", "Гамлета" и "Человека-амфибии".

Анастасия Вертинская

В студенческие годы Анастасия могла перевоплотиться в любой образ. Это ей помогло в создании лирических классических персонажей и иронических типажей.

Офелия Вертинской из "Гамлета" привела в восторг ведущих мировых критиков на Венецианском фестивале, где фильм стал обладателем специального приза жюри, а Анастасия получила негласное звание "советская Вивьен Ли".

Наталья Кустинская

В шестидесятых годах во французском журнале "Кандид" опубликовали список, в который вошли самые красивые актрисы мира. В его первой десятке числилась Наталья Кустинская.

Советская Бриджит Бардо — Наталья Кустинская

Звезда отечественного кино родилась в семье певицы Марии Вдовенко и директора киностудии "Мосфильм" Николая Кустинского. В детстве она училась в музыкальной школе, а после получения аттестата о среднем образовании стала студенткой ВГИКа.

Впервые красавица появилась на экране в картине "Хмурое утро", где сыграла Марусю. Но знаменитой актрисой Кустинскую сделали роли в кинолентах "Иван Васильевич меняет профессию" и "Три плюс два", после которых стало понятно, что актриса обладает драматическим и комедийным талантом.

Любовь Орлова

Любовь Орлову по праву считают первой советской кинозвездой. Ее аристократическая внешность и стильность сразу выделялись среди многих невзрачных актрис того времени.

Вначале Орлова собиралась стать певицей, но врачи обнаружили у нее болезнь Меньера, при которой у человека поражается слуховой аппарат. Поэтому девушка бросила консерваторию и поступила в Московский театральный техникум, после окончания которого ее взяли в труппу Музыкального театра имени Немировича-Данченко, где она играла преимущественно небольшие роли.

Марлен Дитрих и Любовь Орлова

Здесь Любовь попалась на глаза режиссеру Григорию Александрову, который в это время снимал свою знаменитую комедию "Веселые ребята". Он пригласил Орлову на главную женскую роль.

Любовь Петровна на съемочной площадке прекрасно справлялась с акробатическими трюками, умела танцевать, петь и играть на музыкальных инструментах. Ее многогранный талант проявился в "Весне", "Волге-Волге" и "Цирке".

Татьяна Самойлова

Жюри Каннского кинофестиваля наградило исполнительницу главной роли в картине "Летят журавли" Татьяну Самойлову призом "Особое упоминание". Также зрители помнят актрису по женским образам в "Анне Карениной" и "Неотправленном письме".

Татьяна Самойлова

Самойлова получила приглашение от итальянского режиссера Джузеппе де Сантиса, который снимал военную драму "Они шли на Восток", но советские чиновники не отпустили актрису сниматься в капиталистической стране.

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