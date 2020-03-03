Четыре брака и все неудачные: почему звезду "Ликвидации" бросают мужчины

Актриса Ксения Раппопорт ("Ликвидация") тщательно скрывает подробности личной жизни и в соцсетях рассказывает только о работе. Однако за этой таинственностью скрывается бурная личная жизнь: у нее было целых четыре развода.

Почему актрисе так не везет в любви и с кем она сейчас — читайте в нашем материале.

Виктор Тарасов

Первый муж Виктор Тарасов (справа)

Первая серьезная любовь пришла к Ксении Раппопорт еще во время учебы в академии. Любовью будущей актрисы стал человек нетворческой профессии, бизнесмен Виктор Тарасов. Отношения привели к беременности, Ксения была вынуждена приостановить обучение ради рождения и воспитания дочери, известной нам сегодня как актриса Аглая Тарасова ("Лед-2").

Вместе бизнесмен и актриса прожили недолго. Расставание прошло без осложнений. Тарасов оказался хорошим отцом и уделял внимание дочери, несмотря на разрыв с Раппопорт.

Эдуард Бояков

С Бояковым у Ксении не сложились доверительные отношения

Ксения одинаково любила съемки в кино и игру на сцене, но особенно ее привлекали театральные режиссеры. Когда актриса увидела руководителя театра "Практика", сразу влюбилась в него. Его звали Эдуард Бояков. К сожалению, он был семейным человеком, которому ничего не стоило сходить налево.

Бояков прекрасно понимал, какое влияние оказывает на женщин, и пользовался этим. Покорив Раппопорт, он не остановился и продолжил заводить любовниц. Всем, кроме Ксении, было ясно, что ее ждет разочарование.

Так и получилось, из-за бесконечных измен режиссера пара рассталась. Для актрисы этот период стал тяжелым, но она не отчаялась и постаралась как можно скорее забыть Боякова.

Юрий Колокольников

Раппопорт ушла от любящего мужчины к Дмитрию Борисову

Однажды на съемках очередного фильма Ксения Раппопорт познакомилась с актером Юрием Колокольниковым. Общение коллег переросло в нечто большее, хотя изначально Ксения не планировала вступать в отношения. Она все еще переживала из-за Боякова и хотела просто отвлечься.

Колокольников на тот момент был женат, но безумно влюбился и ушел от супруги, оставив ее с маленьким ребенком. Вскоре поклонники заметили, что Ксению давно нигде не видно. Причину назвал сам Колокольников. Оказалось, что у них с Раппопорт родилась дочь, которую назвали Соней.

Юрий любил Ксению больше, чем она его. Актриса так и не смогла построить счастливую семью с Колокольниковым. Несмотря на общего ребенка, она ушла от него.

Дмитрий Борисов

В 2019 г. Борисов и Раппопорт тайно развелись

Некоторое время Ксения оставалась одна и не сообщала о том, что происходит в ее личной жизни. Когда журналистам удалось найти информацию о новом мужчине Раппопорт, все были обескуражены. Оказалось, что на тот момент актриса уже два года находилась в официальном браке с Дмитрием Борисовым.

Мужчина был известен как владелец нескольких московских ресторанов, но неожиданно перебрался в Санкт-Петербург. Основанием для переезда стала любовь к Раппопорт. Борисов заметил актрису, когда она собиралась уходить от Колокольникова, и буквально сразу перехватил ее.

Свадьба состоялась в 2016 году. Пара не афишировала отношения, торжество было тайным. Любовь продлилась три года. Все это время Дмитрий и Ксения выглядели безумно счастливыми и влюбленными, но недавно появилась информация о разводе. Сейчас Ксения Раппопорт свободна.

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