21 мая в Киеве откроется первый легальный автокинотеатр на Левом берегу
Киевляне наконец могут добавить ярких ноток в свой карантинный досуг и насладиться кино на большом экране, не выходя при этом из своего автомобиля.
Показы стартуют 21 мая и будут проходить ежедневно на паркинге Арт-завода "Платформа" (улица Беломорская, 1).
Репертуар будет меняться каждую неделю. Информацию о новинках можно проверять на сайте кинотеатра.
При посещении автокинотеатра безопасность зрителей будет превыше всего. Приобрести билеты можно только онлайн, администрация просит оставаться в своем авто. Звук будет транслироваться через FM-волну.
Встречи с друзьями и крепкие обнимашки будут совсем скоро - потерпи. А пока давай отменим пикники, прыгнем в машины и поедем навстречу прекрасным фильмам.