Весь мир умеет делать фильмы, но только американцы умеют делать кино.

Делать именно кино - это такое умение, когда зрители бывшего СССР смотрят американский сериал “Чернобыль” и удивляются - да как же они, эти американцы, смогли воссоздать вот эту эпоху, эту атмосферу затхлого позднего совка с его парадами на экране и враньём в жизни, до деталей, до предметов. Моя знакомая сказала, что была покорена сериалом в ту минуту, когда увидела, что курящий герой стряхивает пепел с сигареты именно в такую стеклянную пепельницу, которая стояла на ГДР-овском журнальном столике в её квартире в те времена. Кстати, вот это невероятная внимательность при воссоздании предметного мира в сериале “Чернобыль” привела к энергичной дискуссии в интернете, суть которой была в поиске каких-то ошибок, которые всё же сделали создатели кино. Ошибки, конечно, нашли, но, заметим, было где искать - в массе своей всё было показано правильно.

И тут уместно задать вопрос - а зачем эта материальная точность была необходима авторам сериала. Ответ я бы сформулировал так - без неё не прозвучала бы идея фильма о природе страха, чему, собственно, во многом сериал и посвящён. Жванецкий, кажется, сказал фразу: “Героизм одних - это преступление других”. Но если природа героизма не всегда понятна и крайне индивидуальна, то природа советского страха в выборе поступка шаблонна - это возможность потерять всё при неправильном шаге - неправильном, с точки зрения начальства.

Так вот, именно за это - за идею, доведённую до высот древнегреческих трагедий, сериал “Чернобыль” и получил три премии “Эмми”. Мои зарубежные друзья, которых я спрашивал, не смущает ли их чернобыльская тема, объясняли, что им, как западным зрителям, все равно, что это выплеск радиации - важно, что это вызов человечеству от масштабной катастрофы. С таким же успехом, могло быть извержение вулкана, сдвиг земной оси или нашествие инопланетян - важно, что показана человеческая трагедия, человеческий выбор и человеческий поступок.

Фильм “Чернобыль” совсем не про СССР, Россию или Украину - если бы создатели нашли что-то подобное в Мексике, то сделали бы про Мексику. Природа правильного фильма всегда одна - поступки героев на фоне событий. Но Чернобыль тут лучше нашествия инопланетян, потому что нашествие инопланетян, обычно, сплачивает человечество, а вот трагедия внутри какой-то одной общины всегда разделяет - вспомним классический фильм “Унесённые ветром” - история вроде бы простой любви на фоне Гражданской войны внутри одной страны.

То, что сериал “Чернобыль” удостоился трёх “Эмми” - несомненное признание, и оно честное - ведь премию давали не мы, а иностранцы.

Россия тоже признала сериал - признала холодным неприятием и критикой - всё ведь показано не так. А еще будет создан наш сериал “Чернобыль” - как пишут СМИ там будет уделено большое внимание роли западных спецслужб в чернобыльской истории.

Что ж, у каждого своё понимание трагических высот.

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