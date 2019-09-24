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24 сентября • обновлено в 11:16
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Матвей Ганапольский
Матвей Ганапольский
Журналист Все статьи автора

Сериал "Чернобыль" совсем не про СССР, Россию или Украину

Весь мир умеет делать фильмы, но только американцы умеют делать кино.

Делать именно кино - это такое умение, когда зрители бывшего СССР смотрят американский сериал “Чернобыль” и удивляются - да как же они, эти американцы, смогли воссоздать вот эту эпоху, эту атмосферу затхлого позднего совка с его парадами на экране и враньём в жизни, до деталей, до предметов. Моя знакомая сказала, что была покорена сериалом в ту минуту, когда увидела, что курящий герой стряхивает пепел с сигареты именно в такую стеклянную пепельницу, которая стояла на ГДР-овском журнальном столике в её квартире в те времена. Кстати, вот это невероятная внимательность при воссоздании предметного мира в сериале “Чернобыль” привела к энергичной дискуссии в интернете, суть которой была в поиске каких-то ошибок, которые всё же сделали создатели кино. Ошибки, конечно, нашли, но, заметим, было где искать - в массе своей всё было показано правильно.

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И тут уместно задать вопрос - а зачем эта материальная точность была необходима авторам сериала. Ответ я бы сформулировал так - без неё не прозвучала бы идея фильма о природе страха, чему, собственно, во многом сериал и посвящён. Жванецкий, кажется, сказал фразу: “Героизм одних - это преступление других”. Но если природа героизма не всегда понятна и крайне индивидуальна, то природа советского страха в выборе поступка шаблонна - это возможность потерять всё при неправильном шаге - неправильном, с точки зрения начальства.

Так вот, именно за это - за идею, доведённую до высот древнегреческих трагедий, сериал “Чернобыль” и получил три премии “Эмми”. Мои зарубежные друзья, которых я спрашивал, не смущает ли их чернобыльская тема, объясняли, что им, как западным зрителям, все равно, что это выплеск радиации - важно, что это вызов человечеству от масштабной катастрофы. С таким же успехом, могло быть извержение вулкана, сдвиг земной оси или нашествие инопланетян - важно, что показана человеческая трагедия, человеческий выбор и человеческий поступок.

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Фильм “Чернобыль” совсем не про СССР, Россию или Украину - если бы создатели нашли что-то подобное в Мексике, то сделали бы про Мексику. Природа правильного фильма всегда одна - поступки героев на фоне событий. Но Чернобыль тут лучше нашествия инопланетян, потому что нашествие инопланетян, обычно, сплачивает человечество, а вот трагедия внутри какой-то одной общины всегда разделяет - вспомним классический фильм “Унесённые ветром” - история вроде бы простой любви на фоне Гражданской войны внутри одной страны.

То, что сериал “Чернобыль” удостоился трёх “Эмми” - несомненное признание, и оно честное - ведь премию давали не мы, а иностранцы.

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Россия тоже признала сериал - признала холодным неприятием и критикой - всё ведь показано не так. А еще будет создан наш сериал “Чернобыль” - как пишут СМИ там будет уделено большое внимание роли западных спецслужб в чернобыльской истории.

Что ж, у каждого своё понимание трагических высот.

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Автор
Матвей Ганапольский Матвей Ганапольский
Тема
Телесериал "Чернобыль"
Место
США
Источник
Источник: Facebook Матвея Ганапольского
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Комментарии
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руденко евгений
руденко евгений
вылез очевидец-ясновидец с канала "кривой", Киселёв убежал, когда что-то понял, а этот продолжает вещать, хотя, честно сказал, сам, на всю страну, что порохобот. Даже обзывать не надо.
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Українець Андрій
Українець Андрій
Простите, "наш"- это чей?
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Pierro Vladimir
Pierro Vladimir
Интересно, почему этот трусливый потомственный идиот из семьи потомственных трусов, ну раз он и его семья жили в страхе при СССР, распространяет эту трусость на всех?
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