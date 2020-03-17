"12 обезьян", "Заражение", "28 дней спустя": что еще посмотреть на карантине

В связи с карантином, введенным в Украине из-за пандемии коронавируса, у многих неожиданно появилось много свободного времени.

Кто-то решает потратить его на домашние дела, кто-то – на чтение, а кто-то с удовольствием проводит досуг у телевизора. Для тех, кто любит кино, OBOZREVATEL сделал подборку самых интересных и актуальных в такой ситуации фильмов про глобальные катастрофы и эпидемии.

"Заражение" (2011)

Джуд Лоу в фильме "Заражение" (2011) кадр из фильма

Фильм-катастрофа Стивена Содерберга "Заражение" про мировую пандемию опасного вируса со смертностью 25-30% – сегодня в топ-10 популярных фильмов на ITunes. Сюжет фильма невероятно близок к ситуации с коронавирусом. Этот фильм позитивно оценили даже критики, что редко случается с подобными лентами. Порадует зрителя и звездный состав: Мэтт Деймон, Гвинет Пэлтроу, Джуд Лоу, Марион Котийяр, Кейт Уинслет, Лоуренс Фишборн.

"Понтипул" (2008)

"Понтипул" (2008) кадр из фильма

"Понтипул" режиссера Брюса Макдональда – один из самых оригинальных фильмов про эпидемии и едва ли не единственный разговорный фильм о зомби. Однажды зимним утром диджей небольшой радиостанции начинает получать обрывки противоречивой информации о странных событиях, происходящих в городе. Уличные беспорядки оказались эпидемией вируса, превратившего горожан в толпу агрессивных зомби. Первый симптом: заражённый испытывает речевые затруднения и повторяет одно и то же.

"Симпсоны в кино" (2007)

"Симпсоны в кино" (2007) кадр из мультфильма

Полнометражный анимационный фильм "Симпсоны в кино" снял режиссер Дэвид Сильверман на основе мультсериала "Симпсоны". После того как Гомер загрязняет городское озеро контейнером со свиными испражнениями, Спрингфилд объявляют зоной карантина и город накрывают куполом. Лента была удостоена награды British Comedy Awards и номинирована на премию Энни в 4-х категориях.

"Хозяин" (2006)

"Хозяин", или "Вторжение динозавра" (2006) кадр из фильма

"Хозяин" – южнокорейский фильм 2006 года, режиссером и одним из сценаристов которого является трижды оскароносный Пон Чжун Хо. В русскоязычном прокате получил название "Вторжение динозавра". Монстр в фильме, предположительно, является носителем неизвестного вируса. Поэтому Сеул в панике, все в масках, а свидетели монстра – на карантине.

"28 дней спустя" (2002)

"28 дней спустя" (2002) кадр из фильма

"28 дней спустя" – британский постапокалиптический фильм режиссера Дэнни Бойла. Не рекомендуется просмотр детям и подросткам моложе 16 лет. По сюжету фильма Великобритания поражена пандемией опасного вируса, превращающего людей в неистовых убийц, и четверо выживших в этом ужасе пытаются спастись. В 2007 году был выпущен фильм-сиквел "28 недель спустя".

"Война миров Z" (2013)

Брэд Питт в фильме "Война миров Z" (2013) кадр из фильма

"Война миров Z" – постапокалиптический боевик, главную роль в котором исполнил Брэд Питт. Он также выступил и продюсером фильма. Бывший сотрудник ООН Джерри Лэйн оказывается в эпицентре эпидемии неизвестного вируса, который вмиг превращает человека в зомби.

В поисках противоядия Лэйн путешествует вместе со своей командой почти по всему миру, пораженному эпидемией. Судьба человечества оказалась на волоске, а Джерри – его единственная надежда.

"Двенадцать обезьян" (1995)

Брюс Уиллис и Брэд Питт в фильме "Двенадцать обезьян" (1995) кадр из фильма

"12 обезьян" (12 Monkeys) – антиутопия 1995 года режиссера Терри Гиллиама, в главных ролях – Брюс Уиллис, Мэделин Стоу, Брэд Питт. Действие фильма происходит в 2035 году. Ужасный, неизлечимый вирус убил 5 миллиардов человек – 99% населения Земли. Оставшиеся в живых обитают под землей. Но однажды уголовник Джеймс Коул решается на опасное путешествие, чтобы попасть в прошлое и обнаружить источник появления чудовищного вируса.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Верховная Рада приняла жесткий закон о борьбе с коронавирусом.

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