10 мультфильмов СССР, которые возвращают в детство. Видео

Для тех, чье детство прошло в Советском Союзе, мультфильмы были лучшим способом провести время у телевизора. Советские мультики были самыми разными, и многие из них не забыты до сих пор.

Специально для своих читателей OBOZREVATEL подготовил подборку из десяти лучших мультфильмов СССР, которые помогут ненадолго вернуться в детство.

1. "Ежик в тумане" (1975)

2. "Ну, погоди!" (мультсериал 1969-2006)

3. "Трое из Простоквашино" (1978)

4. "Бременские музыканты" (1969)

5. "Приключения кота Леопольда" (мультсериал 1975-1987)

6. "Винни Пух" (1969)

7. "Малыш и Карлсон" (1968)

8. "Жил-был пес" (1982)

9. "Дед Мороз и лето" (1969)

10. "Як Петрик П'яточкин слоників рахував" (1984)

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