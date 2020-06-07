10 лучших фильмов, которые объясняют протесты в США. Трейлеры

Гибель 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе после задержания его полицейскими вызвала массовые протесты в США. В некоторых штатах пришлось вводить специальное положение из-за столкновений протестующих с полицией, а онлайн-петиция с требованием наказать копов собрала рекордные 15 миллионов подписей.

Между тем, беспорядки в США уже сравнивают с протестами, охватившими страну в 1968 году после убийства Мартина Лютера Кинга. Данной проблеме посвящены множество фильмов, которые раскрывают причины происходящего. OBOZREVATEL предлагает вниманию читателей десятку лучших из них.

1. "Всего лишь человек" (Nothing But A Man), 1964

Драма режиссера Майкла Ремера о семейной паре, пытающейся выживать в условиях сегрегации на юге страны.

2. "Холодным взором" (Medium Cool), 1969

Игровое кино, которое снял Хаскелл Уэкслер, повествует о профессиональной драме вымышленного телеоператора во время реальных протестов в Чикаго 1968 года.

3. "Я – личность" (I Am Somebody), 1970

Рассказ режиссера Мэделин Андерсон о забастовке чернокожих медсестер в Южной Каролине 1969 года, вышедших на улицу с требованием повышения зарплат хотя бы до уровня получаемых их белыми коллегами, но получивших отпор национальной гвардии.

4. "Благослови их маленькие сердца" (Bless Their Little Hearts), 1984

Дебютный фильм Билли Вудберри рассказывает о безработном отце троих детей и ненадежном супруге, который в надвигающейся на семью нищете видит не общую беду, а в первую очередь угрозу для своего мужского, патриархального самосознания.

5. "Делай как надо" (Do the Right Thing), 1989

Один из самых важных фильмов о проблеме чернокожих, в 1989 году разделивший общество Америки. Как и Джордж Флойд, герой фильма Спайка Ли тоже гибнет от удушения.

6. "Время убивать" (A Time to Kill), 1996

Юридический триллер Джоэла Шумахера снят по одноименному роману Джона Гришэма и рассказывает о резонансном убийстве негром двух белых, изнасиловавших его маленькую дочь.

7. "Я вам не негр" (I Am Not Your Negro), 2016

Лента, которую снял режиссер Рауль Пек, поднимает историю афроамериканского активизма 1950-1960-х годов и его символов. Фильм поставлен по незаконченным мемуарам писателя и друга Мартина Лютера Кинга, который описывает проблему черного сознания в стране, продолжающей толкать это сознание в рабство.

8. "Скрытые фигуры" (Hidden Figures), 2016

Картина Теодора Мелфи о трех афроамериканских женщинах-математиках, которые работают в НАСА во времена космической гонки.

9. "Стеклянный щит" (The Glass Shield), 1994

Джон Джонсон становится первым чернокожим офицером в одном из полицейских участков Лос-Анджелеса. Расовая нетерпимость разжигает атмосферу в отделе, и некоторые из сослуживцев Джона начинают возмущаться его присутствием. Его единственный друг – такой же полицейский-новичок Дебора, которая тоже переносит унижения со стороны коллег как единственная женщина-офицер в участке.

10. "Зеленая книга" (Green Book), 2018

Фильм режиссера Питера Фаррелли рассказывает реальную историю путешествия по югу США известного джазового пианиста и обычного водителя, между которыми, со временем, возникает дружба.

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