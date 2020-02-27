10 лет без звезды "Дальнобойщиков": куда пропало наследство Галкина

Об актрисе Дарье Михайловой журналисты чаще вспоминают, как о вдове известного российского актера Владислава Галкина, но не многие знают, что эта женщина разностороння творческая личность. 25 февраля исполнилось 10 лет с дня его кончины.

Смерть пришла к Галкину внезапно. Любимец миллионов зрителей, который прославился ролями в "Дальнобойщиках", "Ворошиловском стрелке", "Мастере и Маргарите", собирался отметить свое 40-летие, но не дожил до юбилея. Официальное следствие сделало заключение, что актер умер от остановки сердца, хотя, по мнению его приемного отца, Бориса Галкина, сын был убит.

Дарья Михайлова и Владислав Галкин

Накануне Влад обналичил 136 тыс. долларов. На эти деньги он собирался отремонтировать свою квартиру. Когда Галкин-младший умер, никто не смог найти, куда делся пакет с деньгами. Вдова актера Дарья Михайлова отказалась комментировать данную ситуацию. Позже журналисты не могли с ней связаться.

Проблемный муж

Незадолго перед смертью российской кинозвезды о Галкине ходили слухи, что он страдает от алкоголизма. В 2009 году Влад устроил разборки в одном из московских заведений, в котором бармен отказался наливать актеру виски. Тогда Галкин взял стул и разгромил барную стойку. У него в куртке оказался газовый пистолет, из которого он начал стрелять. Сотрудникам кафе пришлось вызвать полицию. Когда они приехали, Влад полез в драку с правоохранителями.

Дарья Михайлова и Владислав Галкин в сериале "Грязные игры"

В прессе тогда вышли статьи о том, что супруга Галкина собирается с ним развестись. По словам Дарьи, ее муж много пил и отказывался от лечения. Жить актер переехал к друзьям, которым удалось уговорить его на прохождение курса в клинике. Михайлова жаловалась, что все упрекают ее в пьянстве мужа, будто она в этом виновата.

Наследница

Борис Галкин уверял, что Дарья всегда старалась поддержать его сына, но когда Влад умер, приемный отец перестал рассказывать журналистам о личной жизни актера.

Дарья так и не успела развестись с мужем до его смерти. По этой причине она стала главной наследницей состояния Галкина. Актриса получила квартиру, расположенную в районе Пречистенки. Михайлова ее продала, но не поделилась вырученными деньгами с родителями Владислава. Никто из родственников актера до сих пор так и не комментировал эту ситуацию.

"Тюремный психолог"

На какое-то время вдова Галкина пропала с поля зрения журналистов. В желтой прессе писали, что Дарья покинула страну и ушла из профессии. Кто-то говорил, что видел Михайлову в Германии с другим мужчиной, но это оказалось неправдой.

В январе 2020 года в СМИ появилась информация о том, что готовится новая театральная постановка, в которой актриса играет главную героиню и даже сама поставила спектакль.

Дарья Михайлова в спектакле "Тюремный психолог"

Премьера "Тюремного психолога" состоялась в театре "Человек". Эту пьесу написала Елена Исаева на реальных фактах, которые она собирала, посещая колонии. В спектакле рассказывается об успешном профессионале, но личная жизнь главной героини пьесы не заладилась. Женщина пытается понять, что толкает человека на совершение преступления.

Проекты Дарьи Михайловой

Пресс-релиз спектакля содержал информацию о Дарье Михайловой – известной российской актрисе, которая решила не только поставить интересную пьесу, но и сыграла в ней главную и единственную роль.

Всего Михайлова снялась примерно в шестидесяти фильмах и сериалах. Одно время она служила в Театре Вахтангова, "Современнике" и "Школе современной пьесы", после чего стала создавать собственные сценические проекты. Ее продолжают приглашать в свои фильмы российские режиссеры.

У Михайловой есть собственная актерская мастерская, которую приютил под своей крышей Институт современного искусства. Сейчас вдова Галкина называет себя "свободным художником". Она не любит давать интервью, однако в качестве исключения пообщалась с прессой накануне премьеры моноспектакля "Тюремный психолог", но отвечала она только на вопросы, касающиеся постановки. О личной жизни актриса говорить не захотела.

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