Нашли избитым и с посиневшим лицом: что кроется за загадочной смертью Галкина из "Мастера и Маргариты"

27 февраля 2010 года, через 2 дня после смерти, тело 38-летнего актера Владислава Галкина было найдено в его собственной квартире. Официальная версия — не выдержало сердце. Однако есть предположение, что звезда "Мастера и Маргариты" мог быть убит.

Что произошло на самом деле с известным актером — в нашем материале.

Незадолго до трагедии он лежал в больнице. У актера воспалилась поджелудочная железа и он пытался ее подлечить. Врачи сделали вывод, что Владислав умер от острой сердечной недостаточности, но его приемный отец Борис Галкин считает, что сын был убит, так как из квартиры пропала крупная сумма денег.

Проблемы с алкоголем

В последний год жизни некогда обаятельный и веселый актер впал в продолжительную депрессию. Работы у него было много, но Влад постоянно чувствовал себя усталым. Кроме того, он сильно повредил колено. Врачи сказали, что из-за этой травмы Галкину могли дать инвалидность. Его 8 раз оперировали.

Последнее фото с отцом

После ухода от Владислава любимой жены, актрисы Дарьи Михайловой он сильно изменился. Супруга не могла смириться с бесконечными пьянками мужа.

Перед смертью Галкин устроил дебош со стрельбой в одном из московских баров. Его судили. Актер отделался условным сроком, но пить не перестал. По мнению однокурсника Влада Сергея Юшкевича, если бы Дарья не ушла от мужа, то, скорее всего, он бы остался жив.

Владислав Галкин с женой Дарьей Михайловой

Коллега Галкина позже вспоминал, как Владислав однажды пришел к нему домой весь в крови и рассказал, что устроил драку рядом с Белорусским вокзалом. Юшкевич подумал, что Галкин плохо закончит, если продолжит вести такой образ жизни. Только Дарья в то время могла уберечь Влада от трагического финала. Вместе они прожили целое десятилетие.

Странные обстоятельства смерти

Последние дни февраля 2010 года Галкин не брал телефонную трубку. Его родные забеспокоились и вызвали полицию, которая вскрыла квартиру актера и нашла его мертвое тело, пролежавшее в таком состоянии два дня. Врачи констатировали у Владислава кардиомиопатию (внезапную остановку сердца). Анализы показали, что накануне смерти актер злоупотреблял спиртными напитками.

Таким мы его запомнили

Но у его приемного отца другое мнение на этот счет. По словам Бориса Сергеевича, буквально за месяц до гибели Влад лечил в клинике острый панкреатит, а когда выписался из больницы, не употреблял алкоголь.

В квартире актера следователи обнаружили полбутылки коньяка. В одном стакане был недопитый томатный сок, а во втором – остатки алкоголя. По мнению родственников Владислава, он не стал бы мешать коньяк с томатным соком. Они считают, что Галкин был не один и второй человек мог силой влить алкоголь в горло актера.

По словам приятеля Влада, художника Константина Мирошника, тело артиста было покрыто ссадинами. Цвет лица Галкина показался его товарищу неестественно синим, даже ультрамариновым, как у человека, которого задушили.

Приемный отец Влада не верит в трагическую случайность

По мнению Бориса Сергеевича, Влада убили. Он рассказал, что накануне трагедии актер обналичил со своего банковского счета 136 тыс. долларов и планировал на эти деньги отремонтировать квартиру. Кроме того, Галкин-старший рассказал об угрозах, поступавщих его сыну. Полученные в банке средства в квартире так и не нашли.

По словам приемного отца Владислава, актер лежал на полу с посиневшим лицом, что может говорить о нанесенных ему побоях. Стены в квартире были в крови. Борис Сергеевич не верит в смерть сына от несчастного случая. Он считает, что Влада убили.

Но, по мнению его коллеги, Сергея Юшкевича, Влад умер от того, что запивал таблетки, найденные в его квартире, коньяком, что нельзя делать людям, у которых воспалена поджелудочная железа.

Могила Владислава Галкина на Троекуровском кладбище

Похороны актера на московском Троекуровском кладбище были тайными. На них присутствовали только его самые близкие люди. Поклонники так и не смогли проводить своего любимца в последний путь. Некоторые из них говорили, что родственники не захотели выставлять на всеобщее обозрение обезображенное тело покойника.

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