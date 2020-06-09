Бороться до конца! Бороться с системой, рассовой и гендерной дискриминацией, с беззаконием или... стихией. Вопреки всему и несмотря ни на что.

Именно этому учит подборка фильмов, которую подготовил OBOZREVATEL для своих читателей.

1. "Банкир"

Год выпуска: 2020

Страна: США

История о том, как два находчивых афроамериканских предпринимателя в 50-х годах смогли основать успешное агентство недвижимости и даже обзавестись банком, чтобы выдавать кредиты на развитие бизнеса темнокожим. И это в то время, когда из-за расовых ограничений афроамериканцы не имели возможности даже арендовать дом.

Фильм "Банкир" imdb.com

2. "Идеальный пациент"

Год выпуска: 2019

Страна: Швеция

Фильм рассказывает историю, которая стала крупнейшим судебным скандалом в Швеции. Она началась с того, что журналист Ханнес Ростам усомнился в виновности маньяка, осужденного на пожизненное заключение в психиатрической клинике.

Фильм "Идеальный пациент" imdb.com

3. "Просто помиловать"

Год выпуска: 2019

Страна: США

Темнокожий заключенный Уолтер МакМиллан ожидает смертной казни за убийство. Узнав, что обвинение построено на сомнительных доказательствах и практически на их отсутствии, молодой юрист Брайан Стивенсон решает бросить вызов несовершенной судебной системе США, чтобы спасти жизнь Уолтеру.

Фильм "Просто помиловать" justmercyfilm.com

4. "Темные воды"

Год выпуска: 2019

Страна: США

Однажды к адвокату Робу Биллоту, который специализируется на защите химических компаний, обращается фермер, который утверждает, что одна их этих компаний уничтожила его фермерство. Узнав, что речь о крупнейшей компании DuPоnt, Роб начинает расследование и в последствие пытается доказать, что деятельность компании-гиганта действительно загрязняет природу, убивает животных и вызывает заболевания у людей.

Фильм "Темные воды" focusfeatures.com

5. "Хозяева города"

Год выпуска: 2019

Страна: Канада

Брэм только что выпустился из колледжа. Он хочет связать свою жизнь с настоящей журналистикой, проводить расследования и менять мир. Поэтому, услышав о скандале с мэром Торонто Робом Фордом, Брэм с пристрастием берется за дело. Ему предстоит доказать причастность политика к наркомании и сексуальным домогательствам.

Фильм "Хозяева города" elevationpictures.com

6. "Во власти стихии"

Год выпуска: 2018

Страна: Гонконг

Новоиспеченная пара Тэми и Ричард планируют первое совместное путешествие. Ричарду нужно перегнать яхту знакомых с Таити в Калифорнию, и он зовет девушку с собой. Но через несколько дней после отплытия ребята попадают в сильный шторм. В результате отброшенная далеко на север яхта оказывается в плачевном состоянии, а серьезно раненный Ричард не может ничем помочь хрупкой Тэми, которая делает все возможное, чтобы спасти себя и возлюбленного.

Фильм "Во власти стихии" Twitter / shaiwoodleybr

7. "По половому признаку"

Год выпуска: 2018

Страна: США

Молодая девушка по имени Рут мечтает о карьере юриста. Но в 70-е годы, чтобы воплотить свою мечту, ей предстоит бороться с процветающей гендерной дискриминацией.

Фильм "По половому признаку" focusfeatures.com

8. "Брайан Бэнкс"

Год выпуска: 2018

Страна: США

Брайан Бэнкс – школьная звезда футбола. Ему 16, и он мечтает о большой спортивной карьере. Но все рушится в тот момент, когда в дом Бэнкса, где он живет со своей матерью, врывается полиция и арестовывает его как подозреваемого в изнасиловании. Несправедливо осужденный за преступление, которого он не совершал, Брайан борется за справедливость и очищение своего имени.

Фильм "Брайан Бэнкс" Facebook / brianbanksmovie

9. "Частная война"

Год выпуска: 2018

Страна: США

Журналистка Мари Колвин раз за разом отправляется в горячие точки по всему миру, ставя под угрозу свою собственную жизнь. Ее цель – показать общественности реальную картину событий, а не так, как их представляют политики и военное руководство.

Фильм "Частная война" Facebook / APrivateWar

10. "Все деньги мира"

Год выпуска: 2017

Страна: США

В 1973 году итальянцы похищают внука нефтяного магната Жана Пола Гетти и требуют выкуп в 17 миллионов долларов. Однако в отличие от предметов искусства, человеческая жизнь для скряги Гетти ничего не стоит. "У меня четырнадцать внуков, если я сегодня заплачу один пенни, тогда у меня будет четырнадцать похищенных внуков" – сообщает миллиардер журналистам и дает понять, что платить не намерен. Спасение 16-летнего Джона остается в руках его матери, у которой нет ни средств, ни должной поддержки со стороны правоохранительных органов.

Фильм "Все деньги мира" sonypictures.com

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