10 фильмов и сериалов Netflix, которые можно посмотреть бесплатно. Трейлеры

Смотреть фильмы можно, не имея аккаунта на Netflix. Кадр сериала "Два Папы"

Стриминговая платформа Netflix открыла бесплатный доступ к 10 своим фильмам и сериалам. Это такие киноленты, как "Очень странные дела", "Загадочное убийство", "Элита", "Птичий ящик", "Когда они видят нас", "Два Папы", "Наша планета", "Грейс и Фрэнки" и другие.

Как пишет TechCrunch, такое решение связано со стратегией сервиса по привлечению новых подписчиков. Смотреть ленты можно, не имея аккаунта на Netflix, через компьютерный браузер или браузер на Android. В браузере на iOS нельзя просмотреть фильмы бесплатно.

"Грейс и Фрэнки", 2015

Главные героини сериала узнают, что последние 20 лет их мужья – не только партнеры по работе, но еще и любовники. Женщины пытаются справиться с ситуацией сообща, попадая в разные курьезные ситуации.

"Загадочное убийство", 2019

Полицейский Ник Шпиц и его жена Одри отправляются на отдых в Италию. В самолете они знакомятся с миллионером, который приглашает их отдохнуть на его яхте. Во время вечеринки на судне происходит убийство, и главными подозреваемыми оказываются Ник и Одри. Паре приходится самостоятельно расследовать запутанное дело.

"Два Папы", 2019

Папа римский Бенедикт XVI готовится освободить престол для своего преемника. Однако либерального Франциска он не считает подходящей кандидатурой. Два служителя церкви должны найти общий язык, чтобы проложить новый путь для католичества.

"Элита", 2018

Для бесплатного просмотра доступна только 1-я серия 1-го сезона сериала. Действие сюжета происходит в Испании. После пожара в обычной школе трех старшеклассников переводят в элитное заведение: юноши из небогатых семей знакомятся с богатыми сверстниками. Ситуацию обостряет произошедшее в школе убийство.

"Очень странные дела" (2016)

В маленьком городке начинают бесследно исчезают дети. Попытка расследовать эти события сталкивает маму пропавшего мальчика Уилла с необъяснимыми паранормальными явлениями. Бесплатно на Netflix можно посмотреть 1-й эпизод сериала.

"Когда они нас увидят", 2019

Мини-сериал основан на реальных событиях. В 90-х годах пятеро темнокожих подростков попадают в тюрьму Нью-Йорка из-за изнасилования белой девушки. Но в действительности они не совершали преступления, а приговор получили из-за расовой дискриминации. В 2014 году в полицию приходит мужчина, утверждавший, что он является настоящим насильником, и дело возобновляется.

"Любовь слепа", 2020

По условиям популярного реалити-шоу, 30 мужчин и женщин знакомятся вслепую и могут встретиться лишь тогда, когда решат пожениться.

"Бэби Босс", 2017

Идеальные отношения Тима с родителями разрушаются после рождения еще одного ребенка. Мальчик ревнует, но новорожденный оказывается агентом с секретной миссией. Чтобы избавиться от беби-босса, Тим соглашается ему помочь.

"Наша планета", 2019

Авторы документального сериала показывают, какой прекрасной и разнообразной может быть природа и как человек меняет ее.

"Птичий короб", 2018

В недалеком будущем люди начинают убивать себя при виде чего-то необъяснимого. В попытке выжить одинокая мать с двумя детьми отправляется на поиски безопасного места: ей нужно преодолеть 30 километров с завязанными глазами, полагаясь только на нюх и слух.

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