10 долгоиграющих сериалов, которые помогут пережить локдаун

Коронавирус диктует нам свои правила жизни в ближайшие недели, поэтому чтобы домашний режим прошел нескучно, стоит выбрать себе захватывающий сериал, на который не жалко потратить время.

На карантине обычно тянет на что-то интересное, затягивающее и даже психологически заковыристое, чтобы сериал точно помог отвлечься от проблем в реальном мире. OBOZREVATEL собрал десять лучших многосезонных шоу с самыми разными сюжетами и жанрами, чтобы любой смог найти свой идеальный сериал на время локдауна.

1. Друзья/Friends (1994-2004)

10 сезонов, 236 серий

Этот сериал за время существования стал культовым, а герои за время съемок настолько сроднились, что спустя десятки лет продолжают дружить. Шоу посвящено шестерым друзьям и их жизни в Нью-Йорке, а сам сериал наполнен искрометными шутками и драматичными моментами: ссорами, примирениями, свиданиями, различными мелкими проблемами. Отметим, что "Друзья" стабильно попадают в рейтинги самых лучших телепроектов, поэтому если вы еще не смотрели этот шедевр, то зимний карантин – лучшее время, чтобы начать.

2. Сверхъестественное/Supernatural (2005-2020)

15 сезонов, 327 серий

Любителям мистики и легких ужасов понравится сериал "Сверхъестественное", который снимали на протяжении 15 лет. Любопытно, что главные герои оставались бессменными на протяжении всех сезонов, поэтому имена Дина и Сэма Винчестеров уже стали нарицательными. По сюжету, двое братьев колесят по всей Америке на раритетном авто отца Chevrolet Impala 1967 года, слушают классический рок и очищают города от нечисти.

3. Теория большого взрыва/The Big Bang Theory (2007-2019)

12 сезонов, 279 серий

Этот сериал в свое время совершил настоящую революцию на телевидении популяризовал гик-культуру. Шоу рассказывает о четырех уникальных ученых и их комичных попытках войти в социум. "Теория большого взрыва" настолько понравилась зрителям, что шоу продлевали вплоть до 12 сезона, а также посвятили ему спин-офф о детстве доктора Купера – "Детство Шелдона".

4. Игра престолов/Game of Thrones (2011-2019)

8 сезонов, 73 серии

"Игра престолов" поражает масштабами истории, съемок, локаций, рейтингов и реакций зрителей. Множество героев и разных характеров, а сюжет развивается столь стремительно, что зритель точно не сможет заскучать. Это без малого легендарный сериал, поэтому обязателен к просмотру.

5. Отчаянные домохозяйки /Desperate Housewives (2004-2012)

8 сезонов, 180 серий

Сериал повествует о четырех американских домохозяйках, чья жизнь идеальна лишь на первый взгляд. На самом деле, все героини находятся на грани нервного срыва, и у каждой в шкафу – свои скелеты. Сериал является едкой сатирой на идеальную картинку жизни в Соединенных Штатах.

6. Ходячие мертвецы /The Walking Dead (2010-…)

10 сезонов, 145 серий

Хоррор-драма от Фрэнка Дарабонта (создателя фильмов "Побег из Шоушенка" и "Зеленая миля") расскажет о выживании во время зомби-апокалипсиса. Этот сериал называют главным постапокалиптическим сериалом всех времен. И не зря, ведь это не стандартный ужастик про зомби, а мощнейшая драма о человеческой психологии.

7. Доктор Хаус/House, M.D (2004-2012)

8 сезон, 177 серий

Этот сериал попал в книгу рекордов Гиннеса как самое популярное телевизионное произведение всех времен. По данным только 2013 года, после выхода финального сезона сериал "Доктор Хаус" посмотрели свыше 80 млн человек. Сюжет сконцентрирован на выдающемся диагносте Грегори Хаусе, который уверен в том, что все вокруг лгут. Ему одному из первых на телевидении удалось сделать популярным образ антигероя. Доктор Хаус скверно относится к коллегам и еще хуже – к пациентам, употребляет наркотики и использует в работе полулегальные методы.

8. Анатомия страсти/Grey’s Anatomy (2005-…)

16 сезонов, 254 серии

Еще одна медицинская драма "Анатомия страсти" расскажет об группе интернов, которые проходят практику в больнице "Сиэттл-Грэйс". В каждой серии любопытная история, связанная с диагностикой и лечением нового пациента. Практически все медицинские приемы без зазрения совести растащены по медицинским сериалам помельче, так что у вас может возникнуть чувство, что это уже где-то было. Но знайте: впервые такое было именно здесь.

9. Касл/Castle (2009-2016)

8 сезонов, 178 серий

Полицейская драма с любопытным сюжетом расскажет о Ричарде Касле — писателе детективов. Касл узнает, что в городе орудует преступник, который повторяет сюжеты его книг. Писатель обращается в полицию, находит себе напарника и становится первоклассным детективом. Забавные шутки, пошаговое расследование преступления и любовные отношения Касла и Бекетт станут отличной приманкой для просмотра или даже пересмотра всех серий.

10. Как я встретил вашу маму/How I Met Your Mother (2005-2014)

9 сезонов, 208 серий

Героев этого ситкома знают даже те, кто его не смотрел. Лили-лапушка, Марш-сладенький, красотка Робин, бабник Барни и, конечно, Тед Мосби, находящийся в бесконечном поиске мамы для своих детей, покорили миллионы зрителей. Сериалу много раз подражали, перенимали шутки и сценки – в общем, чувство выполненного долга после просмотра "Как я встретил вашу маму" у вас останется.

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