Сыграл 48 ролей в одном фильме: эстонец попал в Книгу рекордов Гиннесса, сняв уникальную комедию, от которой в восторге критики

Эстонский актер Мартин Сандер вписал свое имя в Книгу рекодов Гиннесса, сыграв в одном фильме 48 разных ролей. Артист выступил режиссером ленты "Лекарства от сна доктора Сандера", вышедшей на экраны в этом году.

Видео дня

Как сообщает официальный сайт организации, у Сандера за плечами музыкальное и театральное образование, а также он неоднократно выступал ведущим на телевидении, в том числе эстонской версии "Танцев со звездами" и шоу "Маска". Кинематографист признался, что стать рекордсменом было одной из его величайших жизненных амбиций. В будущем он мечтает получить "Оскар" и Нобелевскую премию.

В своем новом фильме "Лекарства от сна доктора Сандера" звезда не собирался брать на себя так много ролей. На самом деле эстонец считал, что 16 персонажей будет предостаточно, чтобы претендовать на этот титул, поскольку он был убежден, что существующим рекордом, скорее всего, будут восемь персонажей, изображенных легендой британского актерского искусства Алеком Гиннессом в черно-комедийном криминальном фильме "Добрые сердца и короны" (1949).

Однако, проведя небольшое исследование, он обнаружил, что отметка, которую нужно побить, гораздо выше. Индийский актер Джонсон Джордж сыграл 45 эпизодических ролей в фантастическом фильме 2018 года "Арану Нджан". Узнав об этом, Сандер переосмыслил свой сценарий, чтобы найти способ значительно увеличить количество ролей.

Большинство сцен кинокартины "Лекарство от сна доктора Сандера" происходят в мире сновидений и кошмаров. Режиссер, страдающий бессонницей всю свою жизнь, пытался перенести на экран свой опыт.

Как говорится на платформе IMDb, лента рассказывает о главном герое, которого мучает бессонница. Он обращается за помощью к кассетам "Лекарства от сна доктора Сандера", становясь невольной звездой собственных кошмаров, путешествуя по причудливым и болезненным сценам сновидений, полным черного юмора. Критики оценили фильм в 6 баллов из 10 возможных, поделившись своими впечатлениями на сайте:

"Должен сказать, что сейчас я очень положительно отношусь к этому фильму, после того, как посмотрел его на отечественной премьере. Я шел на него со смешанными чувствами, но причудливая эпизодическая история вовлекла меня довольно быстро. В фильме много живописных пейзажей и интересная цветовая гамма, которая изменяется от кошмара к кошмару".

"Мужчина (одна из многих ролей самого режиссера и сценариста Марта Сандера) не может заснуть и тогда включает странную кассету, которая должна вызвать у слушателя сонливость. Честно говоря, мне действительно хотелось спать, слушая гипнотический, мурлыкающий голос (опять же самого Сандера)".

"Такой красивый и оригинальный фильм! С самого начала он очаровывал прекрасно снятыми сценами, оригинальными, причудливыми артефактами и блестяще сыгранными ролями. Режиссер Мартин Сандер появляется в фильме сорок восемь раз в разных ролях. Мне понравилась стилистическая уникальность, которую Мартин привнес в фильм" .

"Фильм демонстрирует генетику антологии ужасов, и вы чувствуете своеобразное нарастание тревоги из-за кадрового рассказа. На самом деле вся команда проделала отличную работу".

Ранее OBOZ.UA писал о том, как сложилась жизнь актеров фильма "Гордость и предубеждение", вышедшего почти 20 лет назад. Фото тогда и сейчас – смотрите здесь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!