Сделаны еще в XIX веке: опубликованы старые фото Луцка и области

С момента возникновения фотографии ее сразу начали использовать с целью зафиксировать и исследовать реальность. Например, исследователи культуры Волыни еще в конце XIX века наделали немало интересных кадров Луцка и окрестностей.

Видео дня

Уникальную подборку кадров той эпохи опубликовало издание Volynia.com. Все эти фото хранились в коллекции городского музея Федора фон Штейнгеля. Большинство кадров было сделано во время экспедиции по изучению истории и культуры Волыни.

Одним из старейших в коллекции является снимок караимской кенасы. Также к тому же периоду относится пейзаж с Луцким замком, снятый с моста через реку Глушец. Эти фотографии сделал российский этнограф Валентин Мошков (1852-1922). При этом в музейных отчетах указывается, что кадры он зафиксировал в 1897 году, тогда как на фотографиях указан 1896 год.

Отдельно ценными музейники называют фото стен Окольного замка Место мало интересовало тогдашних гостей Луцка, поэтому эти кадры можно считать действительно уникальными. Их зафиксировал 4 августа 1900 г. Матвеев А.

Фотография в конце ХІХ века была очень дорогим хобби и требовала серьезных навыков работы с аппаратурой. Поэтому такая богатая коллекция сейчас является весьма ценным историческим артефактом

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как выглядели Черновцы более 100 лет назад.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.