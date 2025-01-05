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Сделаны еще в XIX веке: опубликованы старые фото Луцка и области

Юлия Потерянко
История городов Украины
3 минуты
84
Сделаны еще в XIX веке: опубликованы старые фото Луцка и области

С момента возникновения фотографии ее сразу начали использовать с целью зафиксировать и исследовать реальность. Например, исследователи культуры Волыни еще в конце XIX века наделали немало интересных кадров Луцка и окрестностей.

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Уникальную подборку кадров той эпохи опубликовало издание Volynia.com. Все эти фото хранились в коллекции городского музея Федора фон Штейнгеля. Большинство кадров было сделано во время экспедиции по изучению истории и культуры Волыни.

Одним из старейших в коллекции является снимок караимской кенасы. Также к тому же периоду относится пейзаж с Луцким замком, снятый с моста через реку Глушец. Эти фотографии сделал российский этнограф Валентин Мошков (1852-1922). При этом в музейных отчетах указывается, что кадры он зафиксировал в 1897 году, тогда как на фотографиях указан 1896 год.

Сделаны еще в XIX веке: опубликованы старые фото Луцка и области
Сделаны еще в XIX веке: опубликованы старые фото Луцка и области
Сделаны еще в XIX веке: опубликованы старые фото Луцка и области

Отдельно ценными музейники называют фото стен Окольного замка Место мало интересовало тогдашних гостей Луцка, поэтому эти кадры можно считать действительно уникальными. Их зафиксировал 4 августа 1900 г. Матвеев А.

Фотография в конце ХІХ века была очень дорогим хобби и требовала серьезных навыков работы с аппаратурой. Поэтому такая богатая коллекция сейчас является весьма ценным историческим артефактом 

Сделаны еще в XIX веке: опубликованы старые фото Луцка и области
Сделаны еще в XIX веке: опубликованы старые фото Луцка и области
Сделаны еще в XIX веке: опубликованы старые фото Луцка и области
Сделаны еще в XIX веке: опубликованы старые фото Луцка и области
Сделаны еще в XIX веке: опубликованы старые фото Луцка и области
Сделаны еще в XIX веке: опубликованы старые фото Луцка и области
Сделаны еще в XIX веке: опубликованы старые фото Луцка и области
Сделаны еще в XIX веке: опубликованы старые фото Луцка и области
Сделаны еще в XIX веке: опубликованы старые фото Луцка и области
Сделаны еще в XIX веке: опубликованы старые фото Луцка и области
Сделаны еще в XIX веке: опубликованы старые фото Луцка и области
Сделаны еще в XIX веке: опубликованы старые фото Луцка и области
Сделаны еще в XIX веке: опубликованы старые фото Луцка и области

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