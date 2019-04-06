Зубные пасты несут большую опасность: ученые забили тревогу

Ассоциация по принятию мер в защиту окружающей среды Agir pour ln Environnement изучила состав 408 разных зубных паст и пришла к выводу, что они несут в себе большую опасность для людей.

Две трети зубных паст содержат в составе в качестве пищевой добавки краситель – диоксид титана Е171, который уже был поставлен под сомнение, сообщает "АиФ".

Ученые выявили опасный краситель в 271 зубной пасте, в том числе в 25 био-пастах и 29 зубных пастах для детей.

"Двуокись титана, используемая из-за своих отбеливающих, матовых и поглощающих ультрафиолет свойств, нередко представлена в форме наноразмерного порошка. Тем не менее, ни в одной из соответствующих зубных паст не указывается на упаковке, присутствует ли в ней диоксид титана в состоянии наночастиц" – отметили в ассоциации.

На сегодняшний день европейские власти принимают ряд законов, которые способны регулировать состав зубной пасты, а также провести еще дополнительные исследования, необходимые для точной характеристики опасности Е171.

"Мы сильно подвержены воздействию этого вещества, потому что мы его частично проглатываем, особенно дети, и потому что оно ежедневно контактирует с нашим ртом, проникая сквозь тонкую слизистую оболочку" – подчеркнули ученые.

В итоге ассоциация призвала запретить использование TiO2 для всех продуктов, которые могут попасть в организм – это зубные пасты, а также лекарства.

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