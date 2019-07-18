Жжет кожу и "убивает" почки: ядовитое растение захватило часть Украины

Ядовитое растение – борщевик – вызвало настоящую катастрофу в украинских Карпатах. Там он захватил больше 200 квадратных километров. Обильные ливни лишь укрепляют растение.

Самая печальная ситуация – на берегах рек и в полях, которые не обрабатываются , передает ТСН. Растение удивительно живучее: его ствол имеет до 5 метров вверх, в земле корни до 2 метров.

Как выяснили журналисты, вести постоянную борьбу с борщевиком должны землевладельцы – дорожные службы, госкомзем, железная дорога, водное хозяйство, сельские советы.

Борщевик

Однако из-за мизерных штрафов эта работа ведется очень вяло.

Ученый Роман Кош говорит: это растение, возле которого опасно даже стоять рядом, не то что прикасаться. В первую очередь, оно бьет по печени и почкам. А любые контакты с ним заканчиваются ожогами.

"Самое опасное в этом растении – это сок, а он содержится и в листьях, и в стеблях. Когда этот сок попадает на кожу и светит солнце, ожоги будто активируются", – объясняют специалисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, медики рекомендуют в случае контакта с борщевиком избегать попадания на кожу солнечного света. Сок необходимо тщательно смыть с мылом, можно использовать противоожоговое средство. Появившиеся волдыри лечить как ожоги. Сам волдырь лучше не трогать – так рана быстрее заживет.

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