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Жжение в глазах оказалось смертельно опасным симптомом

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Жжение в глазах оказалось симптомом опухоли головного мозга.

Так, у 30-летней жительницы Великобритании Гурчаран Каур началось раздражение, но она решила, что это аллергия на пыль, пишет Daily Mirror.

Однако, спустя некоторое время, окулист выявил у нее поврежденный нерв в левом глазу. Последующие анализы показали, что у пациентки была растущая коллоидная киста головного мозга.

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Гурчаран Каур

Гурчаран Каур

Daily Mirror

К счастью, доброкачественное новообразование вовремя удалили. После операции она прошла двухмесячный курс лечения.

Каур рассказала свою историю местным СМИ, чтобы обратить внимание окружающих на симптомы смертельно опасного заболевания.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые сообщили об успешных испытаниях препарата ниволумаба (анти-PD-1) в борьбе против прогрессирующей и неподдающейся лечению другими методами меланомы, почечно-клеточного рака или немелкоклеточного рака легких.

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Место
Великобритания
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