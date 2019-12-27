Журналист уличил компанию-поставщика препаратов для диализа в наживе на пациентах: подробности

Журналист Василий Апасов заявил, что компания "Диавита", которая обеспечивает пациентов расходными материалами для перитонеального диализа, использует схему наживы на пациентах.

Как он написал на своей странице в Facebook, "Диавита" полностью монополизировала рынок, забрав на себя 99% всех госзаказов по материалам для диализа. Однако, берет за это сумму, которая на 30-40% выше реальной рыночной.

Журналист выяснил, что "Диавита" торгует расходниками производства американской компании "Бакстер Хелскеа".

transplantology.net

"Как удалось достичь такого колоссального бизнес "эффекта", спросите Вы? Да как и везде в нашей стране. Компания "Диавита" рассылала всем госзаказчикам диализных расходников "темник", по которому те выписывали технические условии конкурсных торгов (тендера). А некоторые закупались и вовсе по переговорной процедуре, без конкурсов", – отметил он.

В оправдание, "схемачи" придумали миф о том, что якобы замена производителя раствора для перитонеального диализа – небезопасна для пациента, что оказалось не совсем так. Или даже совсем не так.

"Мне удалось узнать, что наши дети, (от года до 10 лет), которые получали лечение в ОХМАТДЕТе расходниками Baxter выезжали после в Белоруссию, где продолжали лечение уже расходниками Fresenius.

При этом никакой разницы они не ощущали! Этот факт говорит о том, что расходники Baxter не имели никакой уникальности, а их цена искусственно завышалась для обогащения бенефициаров преступной схемы, которые не брезговали зарабатывать даже на детях", – написал Апасов.

По его словам, в Офисе генерального прокурора уже расследуют уголовное производство по статье "мошенничество". В деле фигурируют не только служебные лица "Диавиты", но и ряд чиновников сферы здравоохранения, нефрологи Винницкой и Днепропетровской областей, в частности.

"С целью просвещения, информирую, что ООО "Диавита" владеет Сергей Константинович Ледин. Его коммерчески директор – Сергей Христиченко, активно дружит с группами лиц, которых в последнее время все чаще стали называть просто – "соросятами". Стоит пояснять?

Как бы там ни было, но такие "американские проекты" как "Диавита" до недавнего времени оставались главными выгодополучателями запрета на трансплантацию в Украине. Это только одна история из сотен. Ценою в 600 млн в год, ценою – в десятки и сотни жизней наших граждан, включая детей – в год...

Как сейчас любят говорить - ДумайТЕ", – подытожил журналист.

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