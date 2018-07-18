"Живет" в колбасе и рыбе: в Украине зафиксирована новая смерть от опасной инфекции

В Запорожской области мужчина 1975 года рождения умер от ботулизма. Это уже пятый летальный случай с начала 2018 года.

Смерть наступила дома, так как за медицинской помощью он не обращался, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Лабораторный анализ подтвердил, что мужчина умер от этой опасной инфекции. Вероятный источник заражения - некачественная вяленая рыба домашнего приготовления.

"По состоянию на 16 июля 2018 года в Украине зарегистрировано 58 случаев ботулизма, в результате которых заболело 65 человек, пятеро из них умерли", - сказано в сообщении.

Ботулизм - тяжелое токсикоинфекционное заболевания, в результате которого происходит поражение нервной системы.

Новости В Украине не оказалось сыворотки от ботулизма

В основном заражение происходит через употребление вяленой, копченой и соленой рыбы, рыбных, мясных, грибных и овощных консервов, колбасы и мясных продуктов в вакуумной упаковке.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинцам поведали об опасности уличной еды в летний период, главной угрозой от потребления которой является ботулизм.