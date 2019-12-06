Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Новости здоровья

Женщины чаще страдают от проблем со щитовидкой - эндокринолог

1.9т
Читать материал на украинском

Женщины чаще страдают от нарушений функций щитовидки, чем мужчины. При этом у 90% представительниц слабого пола, которые обращались к врачу, диагностируют снижение функций этой железы.

Об этом в интервью OBOZREVATEL заявила известный гинеколог-эндокринолог, основательница образовательного проекта "Школа женского здоровья dr.Silina" Наталья Силина.

"В современном мире у женщин - гораздо большая нагрузка, чем у мужчин. Представители сильного пола просто ходят на работу и выполняют свои профессиональные обязанности. А женщины мало того что работают – возвращаясь домой после рабочего дня, они еще занимаются домашней работой и воспитанием детей. Фактически, эмоциональные, психические и физические нагрузки у женщины – минимум втрое сильнее, чем у мужчины. Добавьте сюда еще и то, что вынашивание, рождение и уход за младенцем также сильно истощает женский организм", - отметила Силина.

Новости
Причиной бесплодия может быть щитовидка

По ее словам, именно жизнь в состоянии хронического стресса и является ключевой причиной нарушения функций щитовидной железы.

"Щитовидная железа вместе с надпочечниками первыми реагируют на хронический стресс. Поэтому и заболевания щитовидной железы у женщин встречаются чаще", - подчеркнула эксперт.

Силина также отметила, что для женщин особо характерно снижение функций щитовидки - гипотиреоз. Тогда как у мужчин чаще встречается гипертиреоз - то есть, повышенная функция этой железы.

Новости
Из-за дефицита йода Украина теряет интеллект и способность рожать - Панькив

"90% женщин, которые ко мне обращаются с патологией этого органа, страдают именно от снижения функции. Это означает, что щитовидная железа устала, она измождена - и просто неспособна производить гормоны в необходимых количествах. А вот для мужчин более характерна гиперфункция, когда железа работает чрезмерно, производит гормоны налево и направо, разбрасывается ими", - сообщила Силина.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что, по мнению медиков, ключевыми причинами нарушений в работе щитовидки являются плохая экология, стресс и дефицит йода в организме человека. Поэтому врачи рекомендуют принимать препараты йода и селена для того, чтобы обеспечить здоровье своей щитовидки и насытить организм йодом, из которого эта железа производит гормоны Т3 и Т4, влияющие, в частности, на интеллект, способность концентрироваться и умение принимать решения.

Полный текст интервью с Натальей Силиной о том, как щитовидка влияет на здоровье и жизнь женщины и почему забота об этой железе поможет сохранить молодость и красоту - читайте здесь.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "женское здоровье" на OBOZREVATEL.

Темы
женское здоровье Жить здорово Здоровье Оздоровление
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости