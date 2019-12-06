Женщины чаще страдают от проблем со щитовидкой - эндокринолог

Женщины чаще страдают от нарушений функций щитовидки, чем мужчины. При этом у 90% представительниц слабого пола, которые обращались к врачу, диагностируют снижение функций этой железы.

Об этом в интервью OBOZREVATEL заявила известный гинеколог-эндокринолог, основательница образовательного проекта "Школа женского здоровья dr.Silina" Наталья Силина.

"В современном мире у женщин - гораздо большая нагрузка, чем у мужчин. Представители сильного пола просто ходят на работу и выполняют свои профессиональные обязанности. А женщины мало того что работают – возвращаясь домой после рабочего дня, они еще занимаются домашней работой и воспитанием детей. Фактически, эмоциональные, психические и физические нагрузки у женщины – минимум втрое сильнее, чем у мужчины. Добавьте сюда еще и то, что вынашивание, рождение и уход за младенцем также сильно истощает женский организм", - отметила Силина.

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По ее словам, именно жизнь в состоянии хронического стресса и является ключевой причиной нарушения функций щитовидной железы.

"Щитовидная железа вместе с надпочечниками первыми реагируют на хронический стресс. Поэтому и заболевания щитовидной железы у женщин встречаются чаще", - подчеркнула эксперт.

Силина также отметила, что для женщин особо характерно снижение функций щитовидки - гипотиреоз. Тогда как у мужчин чаще встречается гипертиреоз - то есть, повышенная функция этой железы.

"90% женщин, которые ко мне обращаются с патологией этого органа, страдают именно от снижения функции. Это означает, что щитовидная железа устала, она измождена - и просто неспособна производить гормоны в необходимых количествах. А вот для мужчин более характерна гиперфункция, когда железа работает чрезмерно, производит гормоны налево и направо, разбрасывается ими", - сообщила Силина.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что, по мнению медиков, ключевыми причинами нарушений в работе щитовидки являются плохая экология, стресс и дефицит йода в организме человека. Поэтому врачи рекомендуют принимать препараты йода и селена для того, чтобы обеспечить здоровье своей щитовидки и насытить организм йодом, из которого эта железа производит гормоны Т3 и Т4, влияющие, в частности, на интеллект, способность концентрироваться и умение принимать решения.

Полный текст интервью с Натальей Силиной о том, как щитовидка влияет на здоровье и жизнь женщины и почему забота об этой железе поможет сохранить молодость и красоту - читайте здесь.

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