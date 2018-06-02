Женщинам на заметку: 106-летняя англичанка раскрыла секрет долгой жизни

106-летняя англичанка Мэделин Дай рассказала, что ей удалось дожить до такого возраста благодаря избеганию стрессов, которые сопряжены с браком.

По данным Mirror, женщина никогда не состояла в отношениях. Об этом сообщает Life. Дай родилась в Южном Йоркшире в 1912 году, в год, когда затонул "Титаник".

Долгожительница всю жизнь работала переплетчицей книг и прожила в своей квартире до 103 лет, пока не травмировала ногу, после чего ей понадобился постоянный уход.

Мэделин Дай в молодости SWNS

Женщина любила готовить себе стейки и чипсы, а также заниматься по дому. Несмотря на возраст, старушка самостоятельно вешала занавески. В конечном итоге, Мэделин переехала в дом престарелых.

Женщина до сих пор ходит без палки и обожает общаться с другими постояльцами. 28 апреля ей исполнилось 106 лет. Мэделин съездила в гости к родственникам, а затем устроила вечеринку для остальных стариков.

"Когда ей было 103 года, она спросила, могу ли я поменять ей шторы в спальне. Я сказала, что сделаю это завтра, и, когда я приехала, она уже сама всё сделала", – рассказала 80-летняя племянница Диана Хитон.

По ее словам, Мэделин сохранила чувство юмора.

"Всякий раз, когда у неё спрашивают о ее прошлых романах или браках, она отвечает: "У меня не было ни одного мужчины, поэтому я и дожила до такого возраста", – рассказала племянница долгожительницы.

Отмечается, что в 2017 году Мэделин воссоединилась с подругой Кит Соллитт, с которой они пережили ужасы "Блица" во время Второй мировой войны. Они не виделись 70 лет, пока подруга не наткнулась на статью о долгожительнице.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте в Индии нашли мужчину, который якобы родился в 1835 году и имеет документы.