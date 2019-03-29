Женщина родила за месяц трех малышей: как аномалия превратилась в чудо

Жительница Бангладеш за месяц дважды пережила роды. Так, она родила близнецов через 26 дней после появления на свет ее первого сына.

Как выяснилось, врачи не заметили, что у 20-летней Арифы Султаны из-за редкой аномалии имеется вторая матка, в которой растут еще два плода, пишет "Лента.ру".

Спустя месяц после первых родов, у Султаны снова отошли воды. Женщину срочно доставили в больницу. Там ей сделали экстренное кесарево сечение и извлекли двух новорожденных — мальчика и девочку.

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Вскоре женщина выписалась из больницы и вернулась домой с тремя детьми. Теперь она беспокоится о том, как прокормить их на скромную зарплату мужа.

"Не знаю, как мы справимся с такой ответственностью, когда так мало денег", — говорит женщина. Но ее муж не унывает: "Это чудо от Аллаха, что все дети здоровы. Буду стараться изо всех сил, чтобы они были счастливы".

Как сообщал OBOZREVATEL, китаянка из города Сямынь (провинция Фуцзянь) родила двойняшек от разных отцов.

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