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Женщина родила в коме: в США вычислили виновника "чуда"

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В США полиция задержала мужчину, подозреваемого в сексуальном насилии над женщиной, которая не выходя из комы, родила ребенка в больнице.

Им оказался медбрат клиники Hacienda Healthcare в Аризоне, где и находилась пациентка, 36-летний Натан Сазерленд, сообщает BBC.

Предполагаемый преступник был доставлен в местную тюрьму, где ему предъявили обвинение в сексуальном насилии над уязвимим человеком.

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Натан Сазерленд

Натан Сазерленд

Maricopa County Sheriff's Office

По данным правоохранителей, Сазердленд имеет лицензию медбрата и был ответственным за уход за пациенткой в вегетативном состоянии.

Полиция все еще расследует вопрос о том, совершал ли Сазерленд, который работал в Hacienda с 2011 года, нападения на других пациентов, и поощряет любого, у кого есть информация, предоставить ее.

Женщина родила в коме: в США вычислили виновника "чуда"

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По их словам, неясно, работал ли он сотрудником или подрядчиком на каких-либо других объектах.

Появилась также информация о судьбе ребенка: мальчик, появившийся на свет в декабре 2018 года, сейчас чувствует себя хорошо и находится в семье его матери.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в польском Гданьске 11-летняя девочка из Украины родила ребенка.

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Место
США
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